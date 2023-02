„V listopadu loňského roku bylo schváleno navýšení nájmu o dvacet procent u smluv, které inflační doložku neobsahují. Jsou to ale minimální částky. Jedná se o historické nájmy, u nichž město nemá jinou možnost než jakou povoluje zákon, tedy maximálně dvacetiprocentní navýšení za tři roky,“ řekl Jaromír Uhlář a upřesnil, že nájmy u některých starých smluv takto stouply třeba ze 43 korun na zhruba 50 korun za metr čtvereční. Tržní cena v Novém Jičíně se přitom pohybuje okolo 120 korun za metr čtvereční.

O tom, zda město uplatní inflační doložku, rozhodovali novojičínští radní ve středu 22. února odpoledne na své schůzi. Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský pro Deník sdělil, že rada města inflační doložku schválila ve stanovené výši 15,1 procenta. „Týká se to bytů, které to měly ve smlouvě, pozemků a několika nebytových prostor,“ vyjmenoval Václav Dobrozemský a jako příklad uvedl, že kdo vysoutěžil byt před několika lety a platil 150 korun za metr, tak nyní bude mít sazbu o zmíněných 15,1 procenta vyšší.

„Valorizaci přizpůsobujeme směrnici. V rámci vyhlašovacích cen a vlastně i u smluvních vztahů, které byly vysoutěžené, se to zvedne o patnáct procent z toho, co mají vysoutěžené. Jedná se o trvale uvolněné nájemné. Měla by přijít ještě následná úprava, že posuneme i sazby, které jsou stanovené pro byty se startovacím nebo s ekonomickým nájemným - to bude předmětem dalších jednání,“ dodal Václav Dobrozemský s tím, že v současné době je vyvolávací cena u nově obsazovaných bytů s trvale uvolněným nájemným 100 korun za metr čtvereční. „Je to cena minimální,“ poznamenal novojičínský místostarosta.

Nový Jičín vlastní 1120 bytů, z toho je 380 bytů se starší smlouvou na dobu neurčitou, která inflační doložku neobsahuje. Město proto využívá možnosti podat návrh nájemcům na zvýšení nájemného. Podle občanského zákoníku je možnost zvýšit nájemné jednou za tři roky až o dvacet procent. Pokud nájemce návrh neakceptuje, pronajímatel se může obrátit na soud, který stanoví nájemné. To může být až do výše nájemného v místě a čase obvyklém.

Druhé největší město na Novojičínsku, Kopřivnice, podle informací mluvčí Lucie Macháčkové inflační doložku v městských bytech neuplatňuje. „Od počátku dubna město bude zvyšovat nájem u stávajících nájemců o dvacet procent,“ sdělila Lucie Macháčková a upozornila, že nájemné se bude lišit podle stavu bytů.

U bytů v původním stavu se nájemné za metr čtvereční zvýší z 50,32 korun na 60,38 korun, u zrekonstruovaných bytů z 57,50 na 69 korun, u bytů v Horní ulici z 36 na 43,20 korun. Mluvčí Kopřivnice doplnila, že od 1. ledna 2023 je u nových nájemních vztahů schváleno nájemné 100 korun za metr čtvereční u bytů, které prošly kompletní rekonstrukcí a 69 korun u bytů bez rekonstrukce. Město Kopřivnice vlastní 787 bytů a 130 bytů zvláštního určení.

Podobně, jako v uvedených městech, mohou zvyšovat nájemné v obecních bytech i další města a obce.