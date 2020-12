Studentka Kristýna Vodáková, spoluautorka projektu, pro Deník uvedla, že si s kamarádkami řekly, že město rozveselí a přidají trochu pozitivity. „Projekt se vyvíjel až do současné fáze, kdy jsme na některých místech vytvořily nápisy a počkáme, jak na to budou lidé reagovat. V příštím roce bychom to chtěly rozšířit,“ pokračovala Kristýna Vodáková.

Projekt má být rozdělený do tří částí. „Ta první, ve které jsme nyní, má být taková pozitivní, chceme lidi trošku pošťouchnout k tomu, aby se zamysleli, jestli se třeba usmívají, proč mají špatnou náladu a podobně. Druhá fáze by měla být zaměřená ekologicky. Chtěly bychom v budoucnu malovat na odpadkové koše. Jednalo by se například o informace o třídění odpadu a informace týkající se ekologie. Ve třetí části bychom chtěly udělat nějaký vzdělávací prostor týkající se informací o České republice. Ale to je už vzdálenější budoucnost,“ nastínila Kristýna Vodáková.

S myšlenkou netradičního projektu si skupinka asi pěti dívek začala pohrávat, když byly na střední škole a setkávaly se v zastupitelstvu dětí a mládeže v Novém Jičíně. „Měly jsme to v hlavách už delší dobu, ale teprve loni jsme se tomu začaly více věnovat a letos to klaplo. Vytipovaly jsme si místa, projednaly to s městem a někde už jsme vytvořily nápisy,“ doplnila dnes už vysokoškolačka Kristýna Vodáková s tím, že už se jí ozvali také z novojičínské nemocnice, zda bychom podobné nápisy nemohly dát na papír, aby to mohli dát pacientům. Ve městě už je možné spatřit například nápisy Každý z nás může být lepším člověkem, Buď dnes důvodem úsměvu nebo Tady by bylo skvělé místo pro strom.

Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín doplnila, že skupina se s projektem přihlásila do výzvy města. „Ten projekt město podpořilo v rámci iniciativy Mládež kraji, v ní mohli mladí lidé z Nového Jičína ve věku třináct až šestadvacet let získat finanční podporu pro své projekty, které nějakým způsobem obohatí život ve městě,“ sdělila Lucie Hrdličková.