Další ze série zábavně naučných turistických pochodů pořádaných organizátory z Libhoště se blíží. Proběhne tentokrát 1. června a na téma Stromy – co o nich víme či nevíme.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Délky tras jsou v rozmezí 6, 8 a 13 kilometrů (podle toho, na kolik si kdo věří), povinnou výbavou je propiska. Zápis účastníků bude probíhat od 9 do 11 hodin ve sportovním areálu obce Libhošť.

Slosovatelné startovné činí 50 Kč (děti do 18 let jen 20 Kč) a občerstvení je až do vyprodání zásob zajištěno jak v areálu, tak u „chalupky“ v lese Roveň. Účastníci akce se mohou těšit i na představení maňáskového divadla Pepito z Frýdku-Místku (ve 12 hodin), skupina OK Country z Valašského Meziříčí zahraje ve 13.30 hodin.

