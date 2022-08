Lidé tak budou mít možnost pohlédnout do kostela prosklenými okny oratoře, tak jako to kdysi dělávali majitelé zámku, kteří sledovali bohoslužby z oratoře, kam se dostávali krytým schodištěm. „Očima majitelů zámku se mohou podívat do nádherného chrámu postaveného hraběnkou Walburgou a obdivovat například nástropní obraz slavného malíře Antona Koliga,“ podotkl Jaroslav Zezulčík.