Návštěvníci obdivovali nejen samotné hotové betlémy či figurky, ale také zručnost přítomných jedenácti řezbářů. Příjemnou atmosféru umocnil hrou na gajdy Otmar Kantor z Jablunkova doprovázený muzikantským kolegou.

Asi největší obdiv sklízel velký mechanický betlém Matěje Berana z Příbora. „Dělal jsem ho asi rok, denně tak deset až dvanáct hodin, prozradil Matěj Beran a upřesnil, že jeho betlém má 146 figurek, z nichž je 93 v pohybu.

Příborské setkání betlémářů je oblíbenou akcí, o čemž svědčila i tentokrát vysoká návštěvnost. Václav Michalička, vedoucí příborské pobočky Muzea Novojičínska, pro Deník uvedl, že začínali asi sedmi nebo osmi řezbáři, ale přibývá jich a letos se jich sešlo již jedenáct. To prý je asi tak maximální počet, který se do dvou místností muzea vejde.

„Může se stát, že některé obměníme, protože někteří říkali, že se obávají, že kvůli věku už jim to příště nemusí vyjít,“ sdělil Václav Michalička s tím, že už mají vyhlédnuté další řezbáře. Podle něj to zatím nevypadá, že by řezbářství a výroba betlémů měly vymizet.