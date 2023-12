Nové jízdní řády veřejné dopravy v Novém Jičíně nabývají platnosti v neděli 10. prosince. Kromě změn u některých spojů je patrná změna také u brožurky s jízdními řády. Nově například obsahuje mapku ve stylu pražského metra.

Autobusová zastávka MHD u autobusového nádraží v Novém Jičíně - 8. prosince 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Nová přehledná mapa MHD, kterou cestující najdou na poslední straně brožurky je její nejviditelnější změnou. „V mapce jsou vyznačeny jednotlivé linky MHD se všemi zastávkami a také významná místa ve městě, jako je například Masarykovo náměstí, stadion, nemocnice nebo Čerťák. Snadno se v ní zorientují nejen místní, ale i turisté a věříme, že se brzy stane jedním ze symbolů Nového Jičína,“ uvedl v tiskové zprávě města místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Oproti té, která končí, nová brožurka obsahuje také několik nových informací. „Kromě jízdních řádů všech linek MHD a přehledu odjezdů městské i příměstské dopravy z Loučky a Hřbitovní jsme do brožurky doplnili také odjezdy do dalších příměstských částí, Bludovic, Straníka a Žiliny. Přidali jsme také jízdní řád skibusu a zpřehlednili odjezdy linky 927 do Hranic na Moravě včetně návazných vlaků,“ doplnil Ondřej Syrovátka.

U městské hromadné dopravy dochází jen k minutovým posunům u vybraných spojů, jejich rozsah však zůstává zachován. Od 26. prosince začne opět jezdit skibus do Beskyd - jeden spoj pojede na Bumbálku a Bílou a druhý na Pustevny. Zmíněná linka 927 z Nového Jičína do Hranic na Moravě, která jezdí jako přípoj na dálkové vlaky do Prahy, Brna a Vídně, dozná rovněž drobných úprav, stále však budou jezdit 3 páry spojů, které mají zaručené čekání na vlaky až 30 minut.

„Dochází k rozšíření nočních spojů po akcích Pivobraní a Slavnost města o spoj na Starý Jičín, který dosud chyběl. Po úspěchu vytížených nočních spojů po našich městských akcích se kraj rozhodl zavést také mimořádné noční spoje po festivalech Beats for Love a Colours of Ostrava. „Novojičíňáky jistě potěší, že linka 621 v těchto dnech pojede v časech osm minut po půlnoci a v jednu hodinu a osm minut z Ostravy až do našeho města,“ dodal místostarosta Syrovátka.

Brožurku je možné zakoupit v Návštěvnickém centru ve dvou velikostech. Cena větší A5 brožurky je 18 korun, menší ve velikosti A6 stojí 15 korun. Platnost nových jízdních řádů skončí 14. prosince 2024.