Následkům svých zranění bohužel později podlehly. Kriminalisté případ vyšetřují jako usmrcení z nedbalosti. V letošním roce je to již třetí mrtvý chodec v Moravskoslezském kraji.

Nehody

V minulých dnech došlo i k dalším nehodám na vyznačených přechodech. Dvě z nich se staly v Ostravě-Porubě, kde byly po sedmé hodině ranní v rozmezí několika minut sraženy dvě dívky. První nehodu způsobil motorista se zákazem řízení. Druhou zavinil řidič, jenž nezareagoval na vozidlo v levém pruhu, které zastavilo před přechodem.

Smrt na přechodu. Pirát z Ostravy jel rychlostí 125 km/h. Do vězení nechtěl

Nehody na přechodech jsou hlášeny i z Karviné, Třince, Ludgeřovic nebo Nového Jičína.

„Ne všechny kolize ale zavinili řidiči automobilů,“ uvedla Štětínská. Jako příklad uvedla srážku z Karviné, kde do jedné z křižovatek vešel padesátiletý chodec na červenou. Vstoupil bezprostředně před automobil projíždějící na zelený signál. Naštěstí přežil.

Razie

Kvůli narůstajícímu počtu nehod a jejich následků policisté vyrazili do akce. „Policisté okamžitě zareagovali, zvýšili dohled na silnicích s důrazem na bezpečí těch nemotorizovaných,“ uvedla Štětínská.

Jedna z akcí se uskutečnila ve středu odpoledne v centru Ostravy, kde policisté u přechodu diskutovali s chodci, kterým rozdávali reflexní pásky. „Být viděn jakožto nemotorizovaný účastník silničního provozu je důležité. Užitím retroreflexních prvků dochází ke zvýšení viditelnosti chodce či cyklisty,“ zdůraznila Štětínská.

VIDEO: Jízdu v protisměru v Ostravě ukončil sloup, řidička nadýchala tři promile

Policisté však nebudou pouze radit. Pokud narazí na chodce, který poruší předpisy, dojde i na pokutu. Ta může dosáhnout až dvou tisíc korun. V praxi se většinou ukládá od 200 do 500 korun. „Záleží na okolnostech,“ vysvětlil dopravní policista, který se středeční akce zúčastnil.

Co byste měli vědět

Chodec, pokud používá komunikaci, je považován za účastníka v silniční dopravě. Automaticky se na něj vážou konkrétní pravidla a povinnosti, které je nutné dodržovat. Aby nedocházelo k dopravním nehodám a střetům chodců s motorovými vozidly, je důležité myslet na některé základní bezpečnostní zásady.



Kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe.



Na chodníku choďte po pravé straně nebo po vyznačené stezce pro chodce. I přestože jste chodec, všímejte si dopravních značek a tyto respektujte.



Přecházejte pouze na zelený signál semaforu pro chodce, ovšem i zde není vše jednoznačné. Pokud slyšíte přijíždět vozidlo IZS, které použilo výstražné světelné a zvukové zařízení, vaší povinností je do vozovky nevstupovat a na přechod pro chodce vstoupit až vozidlo záchranářů projede. Pozor si dejte na přednost v jízdě tramvaje.



Vidět a být viděn! Dbejte na zvýšenou viditelnost. Reflexní materiál je v noci vidět na 10krát větší vzdálenost než modré oblečení. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 s (31m) na to, aby odpovídajícím způsobem zareagoval.



Nikdy nepřecházejte v zatáčce a mezi stojícími automobily. Pokud v blízkosti přechod není, přecházejte pouze tam, kde je dobrá viditelnost. Žádný řidič nedokáže zastavit své vozidlo, pokud mu někdo náhle vstoupí do vozovky. Zdroj: Policie ČR