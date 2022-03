Dvě velké investice, které se budou dokončovat letos, jsme zahájili už v loňském roce. První je letní koupaliště na Libotíně, kde se opravuje bazén. Mělo by to být letos dokončeno, letní sezona už by tam měla probíhat. Druhá, asi největší investiční akce v tomto volebním období, je rekonstrukce budovy Stará škola. Projekt má název Komunitní centrum Stará škola. Tato investice za více než čtyřicet milionů korun by měla být dokončena letos na podzim. Dělá se tam dostavba výtahu a sociálního zařízení, komplet nová střecha, rozvody, kotelna. Ve sklepních prostorech budou veřejné toalety, měl by tam být bankomat a budou tam také skladovací prostory. V přízemí bude rozšířená knihovna, klubovna pro seniory, multifunkční místnost například pro setkávání maminek s dětmi, pro různé přednášky, workshopy a podobné akce. A celé první patro bude sloužit základní umělecké škole, přestěhuje se tam pobočka, která je v současné době na Bařinách.

Vítejte v Moravském Betlémě. Národní sad ve Štramberku vznikl už před sto lety

Co další akce?

Tak například další investiční akcí, která bude realizovaná už za pár týdnů, bude oprava silničních povrchů ve třech úsecích. Získali jsme na to dotaci, teď se dělají přípravné práce. Jedná se o úseky od restaurace Palárna po jednosměrku, dalším úsekem je cesta na Horečku a třetí úsek je od zdravotního střediska po městský úřad. Přes léto nás čeká ještě jedna větší akce, měly by se rozšiřovat chodníky na Bařinách ve směru k zastávkám na Ženklavu.

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuální výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

Tady je výstavba hodně omezená kvůli městské památkové rezervaci. V ní se dá stavět pouze na starých základech. Je to kvůli tomu, aby se zachoval historický ráz města. Takže, i když tady má někdo velkou zahradu a má tam místo, tak se tam stavět nemůže. Mimo městskou památkovou rezervaci ale jsou místa, kde se dá stavět. Z územního plánu vyplývá, že Štramberk zatím má dost míst pro individuální výstavbu a není důvod navyšovat. V současné době se rekonstruuje bývalá oční léčebna, kde budou nové bytové jednotky – bude tam řada bytů různých dispozic od malých až po velké. To dělá soukromá firma. Město má pozemky na Novojičínské ulici, tam se dělá zástavbová studie pro rodinnou výstavbu.

Jarmila Geryková ze Štramberka v hospůdce navázala na svou sestru

Když se ohlédnete za dosavadním volebním obdobím, je nějaká investiční akce, kterou byste chtěla vyzdvihnout nad ostatní?

Velkou akcí byla výstavba vodovodu a kanalizace v části Libotín, dále se dělalo sportovní hřiště před školou, za školou se dělala školní zahrada a ve škole se vybavovaly a modernizovaly učebny fyziky a chemie a dělaly se tam i další práce. Také musím vzpomenout místní hřbitov, kde se dělala kompletní rekonstrukce. Mou asi srdeční záležitostí byla rekonstrukce Trúby. To byla největší rekonstrukce za několik desítek let a myslím si, že se vydařila. Dělala se nová elektřina, oprava ochozu, zdí. Uvnitř se opravovalo kovové točité i dřevěné schodiště. A také se opravovala střecha. Vše se dělalo za asistence památkářů a po konzultaci s nimi jsme areál Trúby dotvářeli kovovými doplňky. Takže se dělala nová brána, zábradlí, mříže i nový výstupní turniket – myslím, že to, co kováři vymysleli, se určitě povedlo.

Štramberk je vyhledávaným cílem mnoha turistů.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Je něco, co vám ve Štramberku chybí?

Určitě. Jestli tady něco schází, tak je to dostatek parkovacích míst. A to nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty. S parkováním tady dlouhodobě bojujeme. Snažíme se vytipovat místa, kde by se dalo nějaké větší parkoviště vybudovat, ale narážíme na skutečnost, že jsme historické město a Ministerstvo kultury České republiky nechce povolit nějaké větší parkoviště v přímém výhledu z Trúby nebo na Trúbu. Tím jsme značně omezení. Nejvíce nám tady chybí parkování pro autobusy. Nouzová odstavná plocha, které návštěvníci využívají při akcích, je na Novojičínské.

Máte ve městě oblíbené místo, které rád navštěvujete?

Nemohu říci, že tady mám oblíbené vyloženě nějaké jedno místo. Ráda chodím na procházky okolo Štramberka. Jdu třeba na Libotín, odtud kolem přehrady Dolní ulicí na Plaňavu a pak se třeba přes centrum vrátím domů. Ale jedno jediné místo určitě nemám. Mám ráda Štramberk celý. Ne nadarmo se mu říká Moravský Betlém a nejhezčí pohledy na Štramberk jsou právě, když si člověk udělá procházku kolem něj. Tak ho vidí v celé jeho kráse – třeba z Kotouče.