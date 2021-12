Nutno dodat, že již podruhé tak titul získává okres Bruntál. Historicky prvním nejkrásnějším stromem Moravskoslezského kraje se totiž loni (v prvním ročníku celokrajské ankety Deníku) stal právě strom z Bruntálu.

Dvorcům na záda dýchal Rýmařov

Okres Bruntál také letos, dá se říct, anketu Deníku doslova "opanoval". Všechny tři pozice na "bedně" totiž patří místním zástupcům. Kandidáti bruntálského okresu se umístili i na druhém a třetím místě.

Rýmařov.Zdroj: Deník/Fidel Kuba

Druhé skončilo město Rýmařov (snímek výše) s téměř 30 tisíci hlasy (29160). Třetí příčku z padesátky kandidátů vybojoval Horní Benešov (snímek níže) s 3241 hlasy.

Horní Benešov.Zdroj: Deník/Fidel Kuba

Redaktoři Deníku v první polovině měsíce nafotili vánoční stromy v našem kraji a na výzvu Deníku se přihlásila i jiná města a obce. Všechny přihlášené kandidáty si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii výše (stromy jsou seřazeny abecedně podle místa, kde se nachází). Hlasovat pro svého favorita pak mohli čtenáři Deníku od 16. do 27 prosince 2021, a to na všech webech Deníku v Moravskoslezském kraji. Dát hlas svému favoritovi mohli i opakovaně, a to z jedné IP adresy vždy po půl hodině. Hlasování bylo ukončeno dnes, v pondělí 27. prosince 2021 ve 12 hodin.



