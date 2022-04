Za sídlištěm je pole. Když se člověk mezi činžovními a panelovými domy prochází, už mu to tak hrozné, jako některá sídliště v jiných městech nepřipadá. Všude je poměrně hodně zeleně i prostor na odpočinek, hraní i sportování. Navíc, podle starosty Studénky Libora Slavíka, by město mohlo přece jen dostat kompaktnější vzhled. „V územním plánu se počítá s tím, že by vyrostla návazná část na zástavbu Studénky. Je pamatováno na to, že by se paneláky postupně snižovaly, aby zástavba lépe zapadla do terénu a nevznikaly tam žádné sedmi nebo osmipatrové věžáky,“ poznamenává starosta Studénky Libor Slavík.

Studénka je nejmladším městem v okrese Nový Jičín.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Časem by mohlo dojít také na řešení území, které se nachází přes silnici naproti městského úřadu. I tady je patrné, že propojení dvou obcí nějak nebylo dotažené dokonce. Napravo je Penny market, za ním malé Tesco, směrem doleva staré nákupní středisko a … pole.

Libor Slavík nastiňuje, že v místě se počítá s nějakým využitím. Zájem projevil i developer, ale město má zajímavěji vymyšlenou možnost rozvoje tohoto místa, než aby tam vyrostly „krabice“ s obchody. „Obchůdky určitě ano, ale aby byly součástí bytových domů, které budou třeba jen na dvě patra,“ naznačuje Libor Slavík.

Jarošův statek ze Studénky učí hlavně děti vztahu k přírodě

Podle slov starosty to vypadá, že město, v němž v poslední době obyvatel ubývá, podobně jako v dalších městech na Novojičínsku, by se mohlo začít poměrně výrazně rozvíjet. A to nejen kvůli individuální výstavbě rodinných domů a uvažované výstavbě bytových domů. Naproti nedávno postavené prodejny Lidl se totiž plánuje stavba velkého skladovacího a výrobního komplexu, který by podle předběžných informací mohl dát práci 500 a 1000 lidem.

Ale Studénka nejsou jen paneláky, obchody a bývalá Vagonka. Které město se může pyšnit tím, že má v podstatě tři zámky? Vedle hojně navštěvovaného nového zámku v novogotickém slohu je v areálu zámeckého parku objekt starého barokního zámku. Komu to nestačí, může sednout na kolo a po jedné ze dvou nedávno postavených cyklostezek přejet do místní části Nová Horka. Té vévodí zrekonstruovaný zámek, k jehož průčelí chce město s přispěním Moravskoslezského kraje vybudovat komunikaci a parkoviště. Nedaleko zámku Nová Horka je navíc vstup do přírodní rezervace Kotvice, kde si milovníci klidu a přírody opravdu užijí.

Novému Jičínu scházejí byty i kulturák, přesto má co nabídnout

Do relaxace a aktivního odpočinku město v poslední době investuje nemalé peníze. Zhruba před třemi roky otevřelo unikátní přírodní koupaliště, které vzniklo přestavbou původního chátrajícího koupaliště, desítky milionů šly do oprav hokejového stadionu, další miliony v současné době město vynakládá na opravu a rekonstrukci bazénu v relaxačním centru. V plánu má Studénka výstavbu sportovní haly, která by splňovala vysoká kritéria pro mnoho kolektivních halových sportů a počítá se se stavbou sportovně společenského zázemí v Nové Horce.

Jak se zdá, Studénka se by se v příštích letech mohla slibně rozvíjet. Prostor na rozvoj má požehnaně.

Přírodní rezervace Kotvice ve Studénce.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Kotvice je člověkem málo dotčené místo

Přírodní rezervace Kotvice se rozkládá na rozloze 140,34 hektaru v nadmořské výšce 232 až 250 metrů nad mořem. Rybníky Kotvice a Nový, které jsou součástí přírodní rezervace, patří mezi nejvýznamnější vodní plochy v Moravskoslezském kraji. V lesích rezervace je ideální prostředí pro mnoho druhů hub, brouků nebo lesních ptáků. Při vstupu do rezervace jsou cedule, které upozorňují, že návštěvník vstupuje na vlastní nebezpečí. Důvodem je, že, jak stojí na cedulích, hospodářem jsou tady čas a přírodní živly. Není proto ničím ojedinělým občasný pád stromu, kusu kmene či větve.

Pamětní deska na bývalé škole, kde se narodil František Tomášek.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Kardinál Tomášek se narodil ve škole

Ze Studénky pochází jedna z významných osobností církve římskokatolické a také listopadového dění roku 1989 kardinál František Tomášek. Narodil se 30. června 1899 jako druhý nejstarší syn místního nadučitele a varhaníka Františka Tomáška a jeho manželky Zdenky, rozené Vavrečkové, pocházející z nedaleké vesnice Košatka. František měl celkem pět sourozenců, tři bratry a dvě sestry. Celá rodina bydlela ve Studénce v budově tehdejší nové školy, která se stala rodným domem všech šesti dětí. Budova, která je v majetku města se v současné sobě jako škola nevyužívá. Na její fasádě je pamětní deska, která Františka Tomáška připomíná.

Studénka

První písemná zmínka: 1436

Počet obyvatel: 9466

Významné osobnosti:

František kardinál Tomášek – 34. arcibiskup pražský a primas český (narozen ve Studénce)

Jan Böhm – kněz a buditel

Matyáš Reinscher – stavitel

Adam Smuž – zeměpisec

Vladimír Svačina – hokejista

Miloš Holaň (mladší) – hokejista

Miloš Holaň (starší) – hokejista

Oldřich Haluska – fotbalista

Marek Trval – fotbalista

Nikola Šobichová – zpěvačka (skupina Holki)

Radana Labajová – zpěvačka (skupina Holki)

Martin Adamský – hokejista

Zajímavosti:

Nejvýznamnějším datem v historii obce byl 12. prosinec 1900, odkdy se ve Studénce začaly vyrábět železniční vagony. Historie tohoto odvětví ve městě je bohatě zdokumentována v místním Vagonářském muzeu.