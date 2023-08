Řadu komplikací musí řešit město Nový Jičín v souvislosti s jezírkem ve Smetanových sadech a návštěvníky tohoto parku, kteří rádi občas vhodí do jezírka nějakou tu dobrotu pro ryby a kachny, a to i přes upozornění, že tak činit nemají.

Jezírko ve Smetanových sadech v Novém Jičíně 10. srpna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Vhazování potravin a jiných předmětů do vodního prvku způsobuje problémy, jako množení řas, zhoršování kvality vody a také zanášení filtrace, což významně zvyšuje náklady na jeho provoz,“ sdělila tisková mluvčí města Nový Jičín Radka Cahlíková.

Vedoucí odboru správy majetku Kamil Žák doplnil, že projekt jezírka nebyl navržen se záměrem chovu ryb. „Ve vodním prvku jsou vyprojektovány technologie, které jsou pro chov ryb naprosto nevhodné. Krmení ptáků a ryb způsobuje zanášení filtrace a dalších zařízení vodního díla, která musí být každý týden mechanicky čištěna, i když původně byla navržena jako samočistící. Oškrabání filtrů pracovníkem Technických služeb je náročné jak časově, tak i fyzicky. Navíc se účinek filtrace snižuje. To samé platí pro UV lampy, kterých je pro jezírko s rybami nedostačující počet,“ vysvětlil Kamil Žák.

Skutečnost, že zanášení filtrace v jezírku způsobuje zvýšenou spotřebu elektrické energie a vody potvrdil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský. „Podle sdělení společnosti, která na základě smlouvy pomáhá s provozem jezírka, je aktuální situace se stavem vody neúnosná a bylo doporučeno, aby jezírko bylo co nejdříve zcela vypuštěno, vyčištěno a znovu napuštěno. To jsou vysoké náklady, se kterými se v rámci provozu jezírka nepočítalo v tak brzkém čase,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský s tím, že roční provoz jezírka stojí zhruba půl milionu korun, a to bez nákladů na vypuštění, vyčištění a opětovného napuštění.

„Moc prosíme malé i velké návštěvníky parku, aby dodržovali zákaz krmení ptáků a ryb tak, aby vodní prvek i v budoucnu byl ozdobou parku. Kvalita vody souvisí s tím, jak návštěvníci vodní prvek využívají. Svým chováním mohou pomoci udržet vodu déle čistou,“ apeloval na občany Dobrozemský.

Jezírko ve Smetanových sadech vzniklo zhruba před čtyřmi roky v areálu letního kina. Město ho nevyužívalo a areál chátral. Jezírko se stalo cílem mnoha lidí, kteří si zde zajdou posedět na lavičce a relaxovat. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 10. srpna. Pod hladinou jezírka plavaly desítky menších rybek, mezi nimi jeden velký kapr. V jednu chvíli, když se na jednu z laviček usadil pár návštěvníků se odněkud přikolébalo několik kachen. „Nic nemám,“ pronesla směrem k vyzývavě hledícímu ptactvu žena. Možná ani netušila, jakou by z ní měli na radnici radost.