Od 16. března tak jsou uzavřeny Městské úřady v Novém Jičíně, Kopřivnici, ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Odrách.

S výjimkou Nového Jičína, jehož tisková mluvčí uvedla, že opatření potrvá do odvolání, ostatní tři úřady mají uzavření stanovené do 24. března. Obyvatelé mohou kontaktovat úředníky telefonicky nebo mailem.

Zbývajících pět městských úřadů na Novojičínsku styk s veřejnosti omezuje na úřední hodiny v pondělí a ve středu, vždy po třech hodinách v uvedených dvou dnech.

Ve Studénce budou úřední hodiny v době od 13 do 16 hodin, v Příboře v pondělí od 14 do 17 a ve středu od 8 do 11 hodin, v Bílovci po oba dny v době od 8 do 11 hodin, ve Fulneku mohou obyvatelé navštívit městský úřad v době od 8 do 11 hodin, ve středu od 13 do 16 hodin a ve Štramberku je úřad otevřen pro veřejnost po oba dny v době od 14 do 17 hodin.