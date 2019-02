Novojičínsko /AKTUALIZOVÁNO/ - Ač začíná být situace ve zdravotnictví v kraji kritická, novojičínská nemocnice ubezpečuje, že akutní péči udrží za každou cenu.

Nemocnice v Novém Jičíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adam Knesl

Situace, která nastala po výzvě Děkujeme, odcházíme, se dostává v Moravskoslezském kraji do krizových obrátek. Téměř z každého místa se ozývají hlasy ředitelů o tom, že to či ono oddělení definitivně končí. Nic na tom nezměnilo ani úterní jednání mimořádné bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje. Hejtman Jaroslav Palas i ostatní účastníci konstatovali, že zejména oddělení akutní péče, jako jsou ARO, porodní oddělení či chirurgie, jsou kvůli plánovanému odchodu lékařů vesměs ve velkém ohrožení. Ozývají se dokonce samotní ředitelé některých krajských nemocnic, že nemocniční akutní systém zkolabuje. To by jednoznačně znamenalo přímé ohrožení životů pacientů, což nechce za žádnou cenu dopustit vedení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

„To musí fungovat. Netuším, co bude do budoucna – jestli se nebude redukovat lůžková péče. Ale výkony zachraňující život, včetně porodů, musí být zachovány,“ uvedl ředitel novojičínské nemocnice Tomáš Nykel a upřesnil, že například gynekologie, porodnice, plicní či neurologie jsou oddělení, která jedou na plný stav. „Je to hlavně díky tomu, že tam jsou perfektní doktoři,“ poznamenal a pokračoval: „Pak máme oddělení ve zredukovaném počtu, což jsou interna, chirurgie a dětské oddělení. Ale ta všechna také budou fungovat. Musí!“

Nykel připustil, že organizace v omezeném počtu lékařů může někde zadrhávat, ale znovu zdůraznil, že akutní péče musí být zachována. „Bohužel máme omezené kapacity, takže moc nepomůžeme ostatním. Tam, kde to zkolabuje, nemohou lidé spoléhat na to, že je právě Nový Jičín zachrání. Na to nemáme ani lůžka, ani doktory. Už teď máme obložnost osmdesát procent. Tak, jak bychom zvládli zbytek světa?“ tázal se Nykel.

Rozhovor s ředitelem nemocnice k aktuální situaci najdete v sobotním tištěném Novojičínském deníku.

Uvědomuje si totiž, že v kraji možná zůstanou funkční pouze tři porodnice, jedna z nich právě v Novém Jičíně. Ta přijme tolik rodiček, kolik bude moci.

Současná „rebelie“ lékařů s sebou nese více problémů, než by se zpočátku mohlo zdát. Podle ředitele novojičínské nemocnice způsobuje každý den v omezeném provozu ztrátu přes milion korun. Protože pokud nebudou výkony, budou omezené platby od pojišťoven. K tomu dopadne mnohem větší zodpovědnost za pacienty na lékaře, kteří zůstanou. „Dokážu si představit, že se může stát, že chirurgie v takovém omezeném provozu operuje na sále prasklý vřed a v čekárně mezitím někdo vykrvácí. Pro mě by bylo nejjednodušší zamknout to, jak to chtějí udělat někde jinde. Ale to by přece bylo špatně. To je opravdu až ta nejkrajnější varianta,“ dodal Nykel.

Nemocnice již podala inzeráty, kterými shání lékaře, na sál půjdou i členové vedení. „Náměstek Kobsa bude muset být na porodnici a já taky musím sundat sako a napsat se do systému služeb na chirurgii. Musí to fungovat a řekl jsem i odborářům, že to bude fungovat za každé situace. Proto třeba výpovědi lékařů považuji za podané a hledám nové lidi. Nedopustím, aby někdo umřel před zavřenou nemocnicí,“ uzavřel ředitel novojičínské nemocnice Nykel.