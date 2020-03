Na svém jednání byly schváleny následující kroky a opatření platné od pondělního dopoledne.

- Bude omezen přístup do areálu

- Všem příchozím bude měřena teplota a zjišťována cestovní anamnéza

- Nerizikoví pacienti budou dále směřováni na jednotlivá oddělení a ambulance

- V případě podezření na COVID-19 bude volána linka 112 nebo Krajská hygienická správa.

- V prostoru nemocnice bude vytvořena izolační místnost s ordinacemi, kam bude podezřelý pacient přemístěn po dobu příjezdu záchranné služby

- Vjezd do areálu nemocnice hlavním vjezdem bude rozdělen pro IZS + sanitní dopravní službu a ostatní vozidla. Výjezd z areálu nemocnice pro všechny vozidla bude v čase 06:00 – 16:00 hod u patologie

- Parkování v areálu pro veřejnost mimo ZTP a ZTP/P bude do odvolání omezen

- V areálu nemocnice bude posílena ostraha dohlížející na dodržování bezpečnostních opatření

- Pacienti na plánované operační výkony a vybrané ambulantní vyšetření budou kontaktováni svým lékařem

„Nevolejte prosím, budeme Vás kontaktovat individuálně a domluvíme s Vámi náhradní termín. Opatření diskutujeme a řešíme ve spolupráci s vedením města Nový Jičín, Moravskoslezským krajem, Krajskou hygienickou správou, Policí České republiky, Hasičským záchranným sborem a Integrovanou záchranou službou. Prosíme o zvážení Vaší nutnosti návštěvy nemocnice!,“ apeluje na všechny Nemocnice Nový Jičín a zároveň dodává:

„Prosíme o respektování bezpečnostních opatření, která jsou činěna v zájmu ochrany vašeho zdraví a zdraví personálu. Děkujeme za pochopení. Sleduje webové stránky a Facebook nemocnice, kde vás budeme informovat o aktuální situaci a vyžádaných opatřeních.“