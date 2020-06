Návštěvy hospitalizovaných pacientů jejich příbuznými a známými začíná postupně umožňovat od středy 3. června Městská nemocnice v Odrách.

Chod Městské nemocncice v Odrách se vrací pomalu do normálu. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Návštěvy budou zatím v omezeném rozsahu podle vývoje epidemiologické situace v kraji, a to vždy ve středu od 15 do 17 hodin a v neděli od 13 do 15 hodin.