Ve čtvrtek 2. února roku 2012 byl v Ostravě-Kunčicích nalezen mrtvý muž. Tělo se nacházelo poblíž shořelého provizorního příbytku na haldě u Lihovarské ulice. V první chvíli vše nasvědčovalo tomu, že šlo o bezdomovce, který přišel o život nešťastnou náhodou při požáru. Případem se nejprve začali zabývat ostravští policisté, později si ho ale převzali krajští specialisté.

Přivolaný lékař nedokázal na místě určit příčinu smrti, proto byla nařízena soudní pitva. Ta ukázala, že muže někdo zabil. Zpočátku byl čin kvalifikován jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, následně došlo ke změně na vraždu.

Identifikace

Policie zhruba po týdnu zjistila, že mrtvým je dvaačtyřicetiletý muž. Kriminalisté bez bližšího upřesnění konstatovali, že zemřel násilnou smrtí. Kdy přesně k vraždě došlo, se zjistit nepodařilo.

„Doba smrti se nedala blíže určit než obdobím od konce roku 2011 do poloviny měsíce ledna 2012,“ konstatovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Zahlazení stop

Vše nasvědčuje tomu, že požár měl zakrýt stopy po vraždě. „V průběhu prověřování byly zjištěny indicie o úmyslném založení požáru příbytku, který muž na haldě obýval. Lze předpokládat, že mělo tímto požárem dojít k zahlazení stop. Rovněž mrtvola poškozeného jevila stopy popálenin. Nacházela se několik metrů od příbytku. Popáleniny na těle muže nejevily známky vitálního charakteru, vznikly s velkou pravděpodobností posmrtně,“ dodala Jiroušková.

Policisté během vyšetřování vyslechli desítky lidí, svou pozornost upřeli i na sběrače kovů. Právě prodejem šrotu si dotyčný zřejmě přivydělával.

„Byly prověřovány osoby z okolí, se vztahem na oblast Ostravy-Kunčičky, známí poškozeného, osoby z řad bezdomovců, osoby zabývající se sběrem šrotu. Celkově se jednalo asi o 150 osob, jak z řad svědků, tak podezřelých,“ uvedla policejní mluvčí.

Vražda? Nevíme

Deník se po devíti a půl letech od vraždy vydal do míst, kde se bezdomovec pravděpodobně pohyboval. Navštívili jsme i nejbližší výkupnu šrotu.

„V té době jsem tu nepracoval a kolega, který tu tehdy byl, odešel před několika týdny do důchodu,“ řekl pracovník sběrny.

Podobně reagovali i muži na vrátnici u jediného vjezdu na haldu. „O něčem takovém nevíme. Nejsme tu tak dlouho, nikdo o tom nemluvil,“ dozvěděli jsme se.

V okolí haldy podél Lihovarské ulice je řada firem. S dotazem na vraždu z roku 2012 jsme v nich ale nepochodili.

Policisté na případu dále pracují. „Kriminalisté by uvítali jakékoli informace k pohybu osob v období od konce roku 2011 a začátkem roku 2012 v prostoru haldy v blízkosti ulice Lihovarské v Ostravě-Kunčičkách. Informace je možné volat na bezplatnou policejní linku 158,“ uzavřela mluvčí.

