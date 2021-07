Důvodem opravy je netěsnost nádrže kašny. Oprava bude trvat až tři měsíce. Náklady dosáhnou výše zhruba 1,6 milionu korun. Opravu provede restaurátor Tomáš Skalík. Po tuto dobu opravy bude místo okolo kašny z důvodu bezpečnosti oploceno.

„K opravě kašny jsme přistoupili z důvodů netěsnosti její nádrže. Vlivem růstu kořenů nedaleké lípy pod těleso kašny došlo k praskání kamene a narušení statiky samotné kašny,“ vysvětluje Jana Machková z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Na základě statického posouzení byl zpracován postup prací oprav. „Nejprve dojde k demontáži sochy, podstavce a sloupků. Dále se rozebere těleso kašny a jednotlivých kamenných bloků. Tyto budou převezeny do ateliéru k ošetření a úschově během dalších prací na místě kašny samotné,“ doplnila Jana Machková. Následně se vytvoří nová železobetonová základová deska v úrovni stávajícího terénu a kašna se znovu usadí na tuto novou staticky stabilní základovou desku. „To, že se nová betonová deska umístí nad stávající úroveň, v budoucnu umožní bez větších zásahů do podloží další existenci archeologických souvrství základu kašny. Navíc se díky tomu kašna vrátí do původní úrovně nad plochu náměstí,“ doplnila Jana Machková.

Kašna se sochou Neptuna

Kašna se sochou Neptuna stojí na náměstí Míru a je charakteristickým urbanistickým prvkem v prostoru náměstí. Postava, znázorňující Neptuna (frenštátského Jonáše), stojí na mořském skalisku a oběma rukama svírá trojzubec. Tato socha pochází z roku 1840, kdy byl za purkmistra Koňakovského zřízen městský vodovod. Kašna spolu se skupinou lip a lípou Svobody z roku 1918 dotváří historické jádro města. V roce 1982 byl originál plastiky nahrazen kopií. Originál sochy je umístěn ve vestibulu budovy frenštátské radnice. V roce 2012 byla kašna zrekonstruována, nově bylo nainstalováno večerní osvětlení.