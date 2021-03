Co se v současné době děje v Libhošti?

Po přeměně silnice 48 na dálnici došlo ke zvýšení dopravy na císařské cestě, která vede přes Libhošť, tak se tam snažíme vybudovat chodníky. Je to dlouhodobý problém, ale teď to dostalo nové rozměry. Zažádali jsme o dotaci, tu jsme dostali a budeme se snažit, abychom 1. dubna mohli začít s výstavbou. Pokud vše půjde, jak jsme si předsevzali, na podzim by mohly být chodníky podél celé silnice přes Libhošť. Jinak, co se týče investic, dokončili jsme stavbu poslední části kanalizace, takže až na pár výjimek máme odkanalizovanou celou obec, vybudovali jsme workoutové hřiště s pumptrackovou dráhou ve sportovním areálu. Chceme ještě v tomto roce vybudovat halu pro komunální techniku, aby se třeba i v zimě daly dělat nějaké opravy pod střechou. Na prvním místě je ale chodník.

Z čeho máte radost?

Mám radost z toho, že se podařila ta kanalizace, povedlo se workoutové hřiště a pumptracková dráha. Obrovskou radost mám z toho, že se podařilo získat dotaci na chodníkové těleso a že se i přes všechny problémy snad brzy začne stavět. Především zásluhou pana starosty se nám povedlo být částečně soběstační v odpadovém hospodářství. Prosadili jsme o něco vyšší poplatky, ale zavedli jsme systém separace odpadu, kdy občané svážejí separovaný odpad na sběrný dvůr, za to dostávají body a ty jím snižují roční poplatek za popelnice.

Je něco, co byste chtěl změnit?

To, jak dopadla výstavba dálnice D48. Do budoucna bych chtěl alespoň eliminovat to, co se tady kvůli stavbě dálnice děje a ještě dít bude. Tím, že v Borovci byl zrušen nájezd na osmačtyřicítku a došlo k zpoplatnění nového úseku dálnice, tak řidiči, kteří jedou od Sedlnic nebo do Sedlnic, nemají žádný zájem jezdit na nájezd na dálnici až k Příboru. Jezdí proto přes nás, takže počet aut nám tady znatelně narostl. Pak jsou tady další obce, jako třeba okraj Závišic a další, odkud si tímto způsobem rovněž lidé zkracují cestu. A ještě musíme brát v úvahu i ty, kteří jedou na okraj Nového Jičína, pro které je jednodušší sjet do Nového Jičína po Hřbitovní ulici, než se motat někde přes semafory a kruhové objezdy.

Nebyl zde plán, aby právě cesta, která se budovala kolem osmačtyřicítky, byla jako obslužná do Nového Jičína?

Ano, ale to neprošlo a obslužná je tato, přes Libhošť. Takže, když se něco na dálnici stane, přehodí se provoz sem. Někteří lidé, včetně mě, se nesmířili s tím, jak to je. Zkusíme pro to ještě něco udělat, ale je to jako boj Davida s Goliášem.

Které místo v Libhošti máte nejraději, kam byste někoho pozval?

Určitě je to na kopci u bývalého větrného mlýna. Je tam krásný výhled na Libhošť a jsou odtud nejhezčí fotky. Druhým takovým místem je Hůrka. Člověk sice musí přetrpět úsek kolem dálnice, ale potom se dostane do těch polí a stoupá nahoru, odkud je taky krásný výhled na různé stany. Vím, že těm, kdo Libhošť neznají a přijedou tady poprvé, se také hodně líbí i okolí obecního úřadu.

Je nějaké místo, kam teď nerad chodíte?

Naváži na předešlé otázky a odpovědi. Nerad chodím po té císařské. Někdy je to až nepříjemné.