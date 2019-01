Na Novojičínsku hledá práci téměř čtyři sta absolventů škol. Největší zastoupení mají mladí lidé s vystudovanou ekonomií. Úřad práce takovým lidem nabízí několik možností, jak získat pracovní zkušenosti.

Úřad práce Nový Jičín. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Je to začarovaný kruh. Mladí lidé po škole potřebují získat potřebnou praxi, a ta se dá získat jedině prací. Jenže práci získají u zaměstnavatele jen tehdy, když mají potřebnou praxi.

Jan Nohel z Novojičínska absolvoval letos v Brně vysokou školu a jako učitel se snažil sehnat místo ihned. Marně. Místo toho navštívil minulý týden seminář na Úřadu práce v Novém Jičíně (ÚP NJ), kde se dozvěděl, spolu s dalšími třemi desítkami mladých lidí, jaké má vůči úřadu povinnosti, ale především, jaké má možnosti.

Děkujeme, ale máme plno

Jeho zkušenosti v posledních týdnech jsou totožné jako u drtivé většiny absolventů. „Obvykle kontaktuji zaměstnavatele e-mailem nebo telefonátem, ale většinou tedy přes mail. Když pošlu svůj životopis a žádost, tak mi přijde zpráva, že mě evidují, ale že momentálně mají obsazený stav."

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje pro nezaměstnané čerstvě po škole řadu projektů a jedním z nich je takzvaná nespecifická rekvalifikace.

Na půl roku zadarmo

O co jde? Nezaměstnaný, ať už sám, nebo s pomocí pracovníků úřadu práce, si najde zaměstnavatele, který ho zadarmo přijme na praxi po dobu šesti měsíců. Díky tomu získá pracovní zkušenost, kterou si může napsat do životopisu, jež je tolik potřebná pro získání vytouženého místa. Jako dobrou možnost to vidí právě i Jan Nohel: „Hlavně od toho očekávám nějakou praxi, a nejlepší by bylo zůstat pak dále zaměstnaný," přiznal. Mnoho firem totiž stážistům po skončení půlroční praxe, jsou-li s nimi spokojeni a osvědčí se, nabídne stálé pracovní místo.

To byl například případ Jany Gérykové, která sama dnes absolventům na novojičínském úřadu práce radí, jak se mají co nejlépe zařadit do pracovního procesu. Před čtrnácti lety nastoupila rekvalifikaci právě na ÚP a nakonec zdejší prostory už profesně neopustila. „Ideální je, když s tím zaměstnavatelem přijdete vy sami," pronesla mimo jiné na semináři, který navštívily ve dvou dnech tři skupiny mladých nezaměstnaných.

Podpora 3400 korun

Člověk totiž ví sám nejlépe, jaké má schopnosti a kde by se nejraději chtěl uchytit. Zkrátka nepřijdou ani zaměstnavatelé, jež mají zadarmo pracovní sílu a luxusní podmínky „proklepat" si detailně potenciálního člena týmu.

„Zaměstnavatelé tuto možnost znají a firmy na to slyší," podotkla Blahoslava Marková, vedoucí referátu poradenství a dalšího vzdělávání na ÚP NJ.

Absolvent, který se pro nespecifickou rekvalifikaci rozhodne získá , kromě důležité praxe také podporu 3400 korun měsíčně, a pokud z místa trvalého bydliště do práce dojíždí, tak také cestovní náklady na hromadnou dopravou.

V polovině září evidoval ÚP NJtéměř čtyři stovky nezaměstnaných absolventů. Největší podíl tvořili vyučení, poté gymnazisté a nakonec vysokoškoláci. Kromě ekonomů se jedná často o mladé středoškoláky z podnikatelských škol nebo učitele, což byl případ právě Jana Nohela. Stejně jako on, mohou navštívit úřad práce všichni nezaměstnaní a rozhodnout se pro jeden z mnoha projektů, který má nastartovat jejich pracovní kariéru.