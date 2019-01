Kopřivnice - Přestože sami mají handicap a nevidí svět kolem sebe, rozhodli se pomoci jiným. O víkendu uspořádají nevidomí maséři akci, jejíž výtěžek podpoří příští sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých.

Nevidomí maséři mají mimořádně citlivé prsty. | Foto: archiv Charity Opava

Pomyslný klobouk se chce smeknout před nápadem, který se rozhodli uskutečnit v Kopřivnici. Skupina nevidomých masérů tady bude o prvním červencovém víkendu, konkrétně od prvního do čtvrtého července, nabízet své služby. Výtěžek akce bude navíc věnován na konto v Kopřivnici tradičních sportovních her zdravotně postižených dětí a dospělých.

Akce, při níž se lidé budou moci nechat namasírovat nevidomými maséry, se v Kopřivnici neuskuteční poprvé. Služeb nevidomých masérů mohli lidé využít již při letošních květnových sportovních hrách handicapovaných. Kvůli velkému úspěchu se akce bude pravidelně opakovat. „Po masírování na letošních sportovních hrách jsme se s přáteli rozhodli, že podobnou akci zopakujeme a pokusíme se tímto způsobem přispět Asociaci zdravotně postižených v Kopřivnici na patnáctý ročník her handicapovaných,“ objasnil důvod opakování nevidomý masér Petr Wiszczor, který má svou provozovnu v budově kopřivnické radnice.

První ze čtyř plánovaných masírovacích víkendů se uskuteční od 1. do 4. července. Lidem bude k dispozici hned několik masérů. „Sjede se nás asi šest z celé republiky a v masírování se budeme střídat od pátečního odpoledne až do pondělka.,“ prozradil kopřivnický masér a pokračoval: „Abychom ale pouze nepracovali, naplánovali jsme si také posezení s kytarou a airsoft, na který všechny srdečně zveme.“ Sportovní aktivita podobná paintballu se odehraje v prostoru kopřivnické lyžařské chaty. „Budeme hrát v ohraničeném prostoru v sobotu od desíti hodin, v neděli pak od čtrnácti hodin. Protože se nevidíme, budeme mít na rukou zvonečky. Síly s námi změří například strážníci městské policie, kteří si oči zaslepí maskami. Zahrát si ale může přijít úplně každý, kdo bude mít chuť. Zbraně lidem zapůjčíme a tisíc kuliček si budou moci koupit za padesát korun,“ pozval na akci Petr Wiszczor.

Masírování profesionálními nevidomými maséry, jehož výtěžek bude použit na kopřivnické hry zdravotně postižených sportovců, bude probíhat v pátek 1. července od 12 do 18 hodin, a poté od soboty 2. července až do pondělí 4. července vždy od 9 do 16 hodin v provozovně Petra Wiszczora v 9. patře městského úřadu. Zájemci se mohou objednávat na telefonním čísle 737 810 928. Ceník služeb je dostupný na adrese http://masaze-wiszczor.webnode.cz/.