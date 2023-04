Starosta Jan Rejman ho opravil v tom, že se na štěrkovou plochu má přemístit autobusové nádraží. „V usnesení rady je autobusový terminál, což je průjezdové stanoviště. Autobusové nádraží zůstává u vlakového nádraží. Tam mají autobusy parkovat. Nyní parkují v ulici Fr. Palackého, kterou projíždějí vozidla. Je tam situovaná městská i intervilánní doprava, je tam základní škola a ta komunikace je moc vytížená,“ uvedl starosta Jan Rejman.

Radní podle něj nechají zpracovat studii na park a autobusový terminál. Část parku by měla odhlučnit řadu rodinných domů, které v lokalitě stojí, ve druhé části by byl autobusový terminál. „V ulici Františka Palackého by se zamezila průjezdnost a od kruhového objezdu po muzeum by tam měla být zešikmená parkovací místa. To proto, abychom omezili dopravu a zvýšili bezpečnost přístupu k základním školám,“ konstatoval starosta Frenštátu pod Radhoštěm.

Připomněl, že autobusy místem projíždějí i v současné době, takže nepůjde o zvýšení zátěže. „Naše snaha je taková, abychom to projednali s občany města. Zadání znělo: studie včetně veřejného projednání. Zatím není nic rozhodnuto,“ zdůraznil Jan Rejman s tím, že studie by měla splňovat možnosti získání dotace na realizaci.

Někteří lidé terminál odmítají

Zastupitelka Hana Petříková se ptala, proč se tato věc řeší tak narychlo? „Myslím si, že je to jedno z mála území v centru města, které by se mělo účelně a dobře využít. Je to první věc, kterou lidé, kteří přijedou do Frenštátu, uvidí jako první. Měla by reprezentovat a dobře vypadat,“ řekla.

Starosta zopakoval, že proto je součástí veřejné projednání. „Nespěcháme. Jen to chceme mít připravené a v případě vyhlášení dotačních titulů o dotace požádat,“ uvedla Jan Rejman.

Někteří občané přítomní na zasedání se k záměru výstavby terminálu stavěli negativně. „Myslím, že by se měl brát ohled na to, že všude kolem bydlí lidé. Bydleli čtyřicet let na parkovišti a teď budou bydlet na terminálu. Přemýšlí vůbec někdo? U nás se to všechno drží. Jsme tam jak v komíně,“ vyjádřila se žena, která bydlí naproti štěrkové plochy v domě v Rožnovské ulici.

Extrémní prašnost je v lokalitě podle starosty kvůli tomu, že na štěrkové ploše parkuje 120 automobilů denně. „Ve chvíli, kdy tam vznikne z části park a z části terminál, kudy budou autobusy jen projíždět, prašnost se sníží. Nemáme je kam odklonit. Počkejme na to, co navrhne architekt a na veřejné projednání,“ vyzval Jan Rejman.

Zároveň reagoval na připomínku, že v ulici Fr. Palackého denně parkují autobusy. „Mají stát u nádraží. Nový ředitel městské policie dostane za úkol je pokutovat. Ty autobusy tam nemají co dělat,“ slíbil starosta.