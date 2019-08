Po deštivých dnech stojí za to, vyrazit do lesa na houby. Rostou. Bohužel, má to i svou stinnou stránku. Podle mykologů se houbaři v lese vůbec neumí chovat a také jejich znalosti jsou v mnoha případech diskutabilní.

Kromě jedlých hub sbírají lidé klidně i ty jedovaté, hřiby rozkopávají a po lese rozhazují odpadky. „V Beskydech děláme mapování chráněných a ohrožených druhů a musím říct, že je s tím velký problém. Houbaři to ve velkém ničí. Jakmile začne dovolená a rozhlásí se, že rostou houby, do lesu vtrhne vlna houbařů. Seberou všechno, co houbu připomíná,“ stěžuje si moravský mykolog Jiří Polčák.

ROZKOPANÉ HOUBY A LIDÍ JAK NA VÁCLAVÁKU

V období srpna je sezóna, kdy roste velké množství zákonem chráněných hub, za jejichž poničení může člověk dostat i pětitisícovou pokutu. „Velmi často nacházíme rozkopané houby. Les je plný odpadků, volně v něm pobíhají psi a návštěvníci lesa na sebe hulákají jako na Václaváku,“ popisuje současný stav mykolog.

Neštěstí je podle Jiřího Polčáka také v tom, že dnes lidé sbírají úplně vše a houby neumějí rozeznat.

„Takové to rčení, co Čech, to houbař, už dnes zdaleka neplatí. Někteří houbaři nepoznají lišku obecnou nebo hřib dubový. Občas narazím i na fotografie v novinách, kdy se lidé chlubí úlovky z lesa a mezi nimi jsou i houby jedovaté. Je to rok od roku horší,“ dodává Polčák.

Přesto, že se houbám právě teď daří, jsou místa, kde zatím vůbec nerostou. „Jižní část Valašska od Vsetína dolů je suchá jako Sahara, tam je to s houbami špatné. Ale od Karlovic směrem k Jablůnce je to slušné. Sezóna však začíná až v září, takže uvidíme, jak se bude dařit,“ podotýká Jiří Polčák.

ZATÍM SE HOUBAMI NIKDO NEOTRÁVIL

Na houby se chystá předseda Spolku hřibařů z Francovy Lhoty Luděk Hřib. „Týden zpátky tady na Valašsku vlivem sucha nerostlo téměř nic. Ale po místních srážkách se udržela vláha a kde se držela vlhkost, tam teď vypukly žně,“ raduje se Hřib.

Nynější jedničkou mezi houbami je podle něj hřib smrkový, i když jsou lepší a chutnější druhy. Na houby pravidelně chodí i čtyřiasedmdesátiletá Ludmila Scheuerová z Lužné.

„Do hor půjdu klidně i každý den. Je to pro mě vášeň a chodím hlavně proto, že se dostanu do přírody. Mám ráda kozáky, praváky a lišky, ale teď moc nestačí růst, protože je sucho a chodí na ně hodně lidí,“ všimla si Ludmila Scheuerová.

K otravám houbami na Vsetínsku zatím letos nedošlo. Ale minulý týden byl ve Vsetínské nemocnici krátce hospitalizován houbař středního věku, který si udělal rizoto z holubinek a následně se u něj dostavily trávící obtíže.

„Podezření, že by se jednalo o konzumaci jedovatých hub, se nepotvrdilo a muž byl propuštěn do domácího ošetřování. Zdravotní obtíže s největší pravděpodobností vznikly nedostatečnou tepelnou úpravou hub,“ informovala mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

„Byl bych rád, kdyby lidé sbírali jen to, co znají, neničili jiné houby a chovali se v přírodě slušně. Je to smutný pohled, že lidé neberou ohled na nic kolem sebe,“ uzavírá mykolog Jiří Polčák.

Heda GREPLOVÁ