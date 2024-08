Aktualizujeme

Letadlo se slovenskou registrací vystartovalo ze slovenské Nitry a zamířilo přímým letem na české území. Podle prvotních informací došlo v průběhu letu k poruše motoru Cessny. Pilot situaci vyhodnotil jako natolik závažnou, že se rozhodl pro nouzové přistání v terénu. Vybral si odlehlé pole na kopci u Bartošovic, při manévru však došlo k převrácení letadla.

Záchranáři transportovali zraněného pilota do nemocnice. „Muž ve věku 47 let při nehodě utrpěl lehké poranění hlavy. Posádka Rychle zdravotnické pomoci ho po prvotním ošetření transportovala do nemocnice," uvedl mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Okolnosti, za jakých k nehodě došlo, vyšetřují policisté a pravděpodobně se jimi budou zabývat experti z Úřadu civilního letectví. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, které zajistily stroj proti úniku provozních k kapalin a případnému vznícení.

Starosta Bartošovic Lumír Milák zveřejnil na facebookových stránkách obce výzvu, v níž se obrací na případné svědky nouzového přistání s tím, že mají kontaktovat Policii ČR na čísle 158.

