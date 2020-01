Její slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 14. ledna odpoledne v sídle pobočky v Martinské čtvrti. Spolupráci s Armádou spásy si pochvaloval na místě přítomný náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, jenž připomněl, že jedním z počinů bylo společné otevření lékařské ordinace pro chudé, což byl ojedinělý počin v rámci České republiky.

"Chci poděkovat Armádě spásy i městu Frenštát pod Radhoštěm, protože sociální služby nejsou to, co je moc vidět. Lépe se staví chodníky nebo dětská hřiště, ale někdy se zapomíná na to, že jsou mezi námi senioři, zdravotně postižení nebo osoby mimo společnost," uvedl Jiří Navrátil, po němž vyslovil poděkování armádě spásy za přijetí nabídky fungování ve městě také starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin.

Slavnostního otevření se zúčastnil rovněž národní velitel Armády spásy podplukovník Frank Gjeruldsen, jenž mimo jiné povyprávěl příběh muže, který se shodou nešťastných událostí stal bezdomovcem. "Existuje mnoho příběhů a důvodů, proč jsme takoví, jací jsme. Kdo jsme my, abychom posuzovali své bližní, nebo abychom sráželi ještě hlouběji někoho, kdo už je dole? Pojďme se dát dohromady, ať můžeme nabídnout pomocnou ruku těmto lidem. Možná právě to, co děláme, je to, co ti lidé potřebují, aby se znovu pozvedli. Těšíme se na to, že se tady budeme moci rozvíjet a budeme užiteční co nejvíce lidem bude možné ," řekl Frank Gjeruldsen. Po jeho krátkém proslovu pracovníci frenštátské pobočky převzali prapor, který symbolizuje misi Armády spásy.

Ředitelka pobočky Petra Morcinková pro Deník uvedla, že spolupracují se sociálním odborem, který má zmapované osoby, jež potřebují péči. "Nejedná se jen o ty na ulici, ale i o osoby, které jsou ohrožené ztrátou domova. Hrozí jim vystěhování. Jsme jako prevence, budeme jim radit co dělat, aby se jejich sociální situace dále nezhoršovala," sdělila Petra Morcinková.

Služba bude otevřena každý pracovní den 8 hodin, pracovníci, kteří budou na pobočce dva, budou hodně času trávit také v terénu. Armáda spásy v České republice je součástí Území Nizozemska, České republiky a Slovenské republiky. V české republice má v současné době 14 poboček, na Novojičínsku již působí v Kopřivnici.