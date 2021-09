Pedagogové a starosta města Stanislav Kopecký dnes v atriu přivítali prvňáčky. Práce měly být původně hotovy do konce loňského listopadu, stavební firma však dílo předala až minulý měsíc.

„Venkovní plocha byla ve špatném stavu. Pokrýval ji popraskaný asfalt a uvolněná dlažba. Již dlouhou dobu jsme plánovali rekonstrukci plochy tak, aby vyhovovala nejen pobytu dětí v družině, ale i výuce a volnému času dětí ve škole. Projektantce Pavle Konečné se podařilo velmi citlivě uchopit tento prostor a umístit prvky, které splňují požadovaný účel,“ uvedla vedoucí odboru školství na novojičínské radnici Oldřiška Navrátilová.

Pod širým nebem vznikla učebna s lavicemi a tabulí, ale i cvičební prostor s trampolínami, lanovým mostem a workoutovým hřištěm. K oddechu a hrám zase poslouží houpačky, skákací panák nebo pódium. „Nově zde přibyly také vzrostlé stromy s venkovní čítárnou, zelené plochy a retenční nádrž, která bude zachycovat vodu z areálu a bude se s ní zalévat,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

„Chtěli jsme, aby tady místo původního betonu a asfaltu dominovaly přírodní materiály. Dřevo, mlatové cestičky, tráva. Atrium bude místem setkávání nejen školáků, ale i jejich rodičů a další veřejnosti. Na pódiu budou moci děti ukázat, co se naučily, bude to místo pro autorská čtení i pro náš soubor flétniček. Moc se na to těšíme,“ řekla ředitelka ZŠ Komenského 66 Jitka Hanzelková.

Přestože město revitalizované atrium převzalo, stále není dokončeno finanční vyrovnání s firmou. „Průtahy ze strany zhotovitele stavby řešíme v rámci smlouvy právní cestou. Nyní se vyčísluje výše smluvní pokuty,“ upřesnil Syrovátka.

V Novém Jičíně dnes poprvé usedlo do školních lavic 242 dětí. 224 z nich ve školách, jejichž zřizovatelem je město, 18 dětí v soukromé Základní škole Galaxie. Celkem je v městských základních školách 2334 žáků.