Moderní, vzdušné a odpovídající současným trendům je nové Informační centrum v Odrách, které představili zástupci města Odry v pondělí 5. června.

Nové infocentrum stojí na Masarykově náměstí nedaleko toho předešlého. „Bezbariérovost, to bylo to nejdůležitější, co nás k vybudivání vedlo,“ naznačuje starosta Oder Libor Helis a dodává, že město potřebuje bezbariérově propojit trasu od městské nemocnice k městskému úřadu na náměstí

Od městského úřadu potom přes park k dennímu stacionáři Charity Odry a k Domovu Odry. „V případě starého informačního centra jsme s tím měli problém kvůli schodu. Došlo ale k tomu, že nájemce opustil prostory nedalekého objektu na náměstí, a to nám hned padlo do oka. Nahoře je navíc pěkný byt, který město chce opravit, takže bylo rozhodnuto,“ pokračuje pro Deník starosta Oder.

Připomíná, že staré infocentrum mělo menší výstavní síň, a o výstavní prostory nebude ochuzené ani to nové. „Myslím, že se to podařilo, a že pan architekt Pavel Klein to pěkně vymyslel. Máme tady i kino mini, kde v současné době běží ve smyčce film o Odrách a okolí, takže kdo chce, může se tady posadit a poslechnout si něco o městě,“ podotýká Libor Helis.

Městu se na nové informační centrum podařilo získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1,648 milionu korun, celkové náklady, včetně projektové dokumentace a propagace byly zhruba 5,362 milionu korun.

„Tím, že jsme udělali bezbariérové íčko, tak úřad má šanci získat dotaci na výtah. Projekt je hotový, čekáme, až nám uznají, že to máme bezbariérové a můžeme žádat o dotaci. V budově úřadu v patře se konají svatby, vítaní občánků, je tam stavební úřad. Takže to nám hodně pomůže,“ poznamenává starosta Oder Libor Helis.

Nové Informační centrum v Odrách začne naplno fungovat od 6. června. Otevřené bude ve všední dny a v sobotu od 8 do 17 hodin. Do prostor původního infocentra město přemístí pokladnu a Czech point.