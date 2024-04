„Na zavedení sdílených kol jsme spolupracovali od počátku s Novým Jičínem, možnost cestovat mezi oběma městy existuje už od samotného spuštění služby. Pokud by firma Nextbike přibrala i další města a obce, třeba v naší turistické destinaci Lašská brána Beskyd, pak bychom přivítali možnost odstavování kol i v těchto lokalitách,“ informovala mluvčí radnice v Kopřivnici Lucie Macháčková.

Díky tomu, že se Kopřivnice a Nový Jičín dohodli na podpoře bikesharingu, je navíc prvních třicet minut projížďky sdíleným kolem zdarma. „Sdílená kola budou k dispozici až do začátku prosince,“ vzkazuje společnost Nextbike, pod jejíž hlavičkou služba funguje.

Zdůraznil, že třináctikilometrová trasa vede převážně po bezpečných úsecích: „Od nás se dá jet buď přes Paseky přes částečně značenou a částečně neznačenou trasu směrem na Závišice, anebo po hlavní silnici. A cyklostezka vede se Závišic do Rybí a následuje další krásná cyklostezka do Nového Jičína.“

„Možnost přejíždět mezi Kopřivnicí a Novým Jičínem, to byl nápad a pak také požadavek obou těchto měst. Nextbike jsme k tomu museli přemluvit. Viděli v tom komplikaci v rámci jejich aplikace, ale zvládlo se to,“ vysvětlil Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města na kopřivnické radnici.

Jelikož se zdejší radnice domnívá, že bikesharing bude v Kopřivnici využíván zejména na kratší vzdálenosti – například k přejíždění z domu do práce či na sportoviště, hradí uživatelům právě prvních třicet minut. „Cílem je, aby lidé tolik nejezdili automobily, aby se po městě přepravovali zdravěji a ekologičtěji. Sdílená kola na delší výlety do jiných měst budou podle nás využívána spíše sporadicky,“ tlumočila mínění vedení města Lucie Macháčková.

Konec tragédiím? Podjezd ve Studénce získal povolení, hned se ale stavět nezačne

Podle Radky Novákové, mluvčí novojičínské radnice, jsou sdílená kola skvělou alternativou pro krátké vzdálenosti, pro pohodlnou, ekologickou a zdravou přepravu po městě. „Využít se ale dají i návštěvě lokality, která službu také poskytuje, mohou být užitečným prostředkem k prozkoumávání města a okolí,“ doplnila.

Kolařům vychází vstříc Kopřivnice, Nový Jičín, ale také Příbor, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm, a to obnovenou nabídkou cyklobusu směřujícího do Beskyd. Autobus s možností přepravy bicyklů bude jezdit od května až do konce září.

Češi stále ve velkém vyráží na nákupy do Polska. Kvůli cenám a nabídce

„Podle statistik dopravce za rok 2023 využilo linku Cyklobusu Beskydy 6660 cestujících, přičemž okolo 28 procent nastoupilo či vystoupilo na autobusovém nádraží v Kopřivnici. Službu tedy považujeme za přínosnou, využívanou a chceme ji i nadále podporovat. Kopřivnice je jedním z hlavních hybatelů, postarala se o veškerou administrativu spojenou s vyhledáním dopravce, zajištěním všech potřebných souhlasů a podobně,“ zmínil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán.

Cyklobus bude vypravovat jeden spoj v pátek (na Pustevny), dva o víkendech a o svátcích (na Pustevny a na Bumbálku). Během prázdnin, kdy se předpokládá největší zájem, bude jezdit i každý všední den (na Bílou). Pojede také jedna linka zpět (v pátek kromě prázdnin z Pusteven, o víkendech, svátcích a během celých prázdnin z Bílé). „Jízdné z Kopřivnice na Pustevny i na Bumbálku vyjde na 105 korun. Děti, studenti a cestující nad 65 let zaplatí polovinu. Jedno kolo bude možné přepravit za 40 korun,“ doplnila mluvčí radnice v Kopřivnici Lucie Macháčková.