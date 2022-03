I nadále je ale pomyslně považován za centrální město okresu, třeba už jen proto, že do každého ze zbývajících osmi měst v okrese Nový Jičín, ať už na východě či západě je dojezdový čas do 25 minut.

Bytový dům K Archivu by měl být především pro mladé, říká starosta Nového Jičína

Tak jako jiná města i Nový Jičín se potýká s některými nedostatky. Jedním je například zoufalý nedostatek obecních bytů. Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký uvádí, že město Nový Jičín dlouhodobě eviduje 246 žádostí o byt. I to je jeden z důvodů, proč se pustilo do nákladné rekonstrukce objektu v ulici K Archivu na bytový dům. Má mít 39 bytů o dispozicích 2 + KK, které budou určené pro mladé rodiny jako startovací.

Dalším palčivým problémem je skutečnost, že město nemá kulturní dům. V současné době je sice v běhu rekonstrukce přístavby Hotelu Praha, ta se ale vleče několik let a není stále zřejmé, zda nakonec bude jako kulturní dům sloužit. Nevyhovuje vnitřní dispozice ani poměrně malá kapacita.

Nový Jičín je město, které potěší oko každého turisty.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

A pak jsou tady ještě Hückelovy vily, areál historických budov, které nechali postavit továrníci August a Johann Hückelovi, s jejichž jmény je spojena světoznámá novojičínská kloboučnická firma Tonak. Dvě vily z let 1880 – 1882, které město převzalo do majetku v roce 2016, jsou ale ve velmi špatném stavu a představují hodně velké sousto. Vily ale připomínají bohatou historii Nového Jičína, stejně jako centrum města, které tvoří městská památková rezervace. Ta musí každého návštěvníka Nového Jičína okouzlit. Jak stojí na webových stránkách města: „Díky výrazným kulturně historickým a architektonicko výtvarným hodnotám patří historické jádro Nového Jičína k nejoriginálnějším a nejautentičtějším ukázkám renesančně–barokního města se zachovalým středověkým urbanismem.“

Město Bílovec načalo další století své historie

Není divu, že město získalo za rok 2001 titul Historické město roku a v roce 2015 bylo novojičínské Masarykovo náměstí vyhlášeno tím nejhezčím v České republice. Navíc je přímo spojeno s osudem věhlasného vojevůdce Laudona.

Ale není to jen historie, která dělá Nový Jičín přívětivým místem k bydlení i k navštívení. Stačí vzpomenout Janáčkovy či Smetanovy sady, dva lesoparky téměř v centru, hojně navštěvovanou lokalitu Skalky, vodní nádrž Čerťák, kopec Svinec, Puntík, přírodní zajímavosti v Kojetíně nebo Straníku. Je toho mnoho, co v Novém Jičíně a jeho pěti místních částech stojí za to vidět a z pohledu turisty a návštěvníka je Nový Jičín městem s velkým potenciálem. Třeba už jen v případě zmíněných Hückelový vil.

Kojetínská lípa je asi nejstarší v okrese

Stará lípa srdčitá u jednoho z domů v Kojetíně, místní části Nového Jičína, je patrně nejstarší lípou v okrese Nový Jičín. Odhadovaný věk stromu, z jehož kmene sice zůstalo jen torzo, které ale stále obráží, je asi 500 let. Obvod kmene je 526 centimetrů. Výška stromu je 11 metrů a stejně měří také šířka koruny. Ta je stále odlehčovaná, aby nedošlo k rozlomení torza kmene. Lípa srdčitá v Kojetíně je vyhlášená jako památný strom.

Lípa v Kojetíně má odhadem stáří 500 let.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Diorama je unikátní dílo

Patrně největší v České republice je dioráma, které součástí expozice věnované slavnému vojevůdci Ernstu Gideonovi von Laudonovi. Je umístěná v rohovém domě na Masarykově náměstí v Novém Jičíně, ve kterém 14. července 1790 Laudon zemřel na následky těžké nemoci.

Originální dioráma je k vidění v Laudonově domě na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Průčelí domu zdobí Laudonova busta, v domě mimo jiné sídlí informační centrum a také expozice klobouků. Zmíněné diorama je precizní model o rozměrech 3 krát 1 metr, jenž znázorňuje bitvu u Domašova z roku 1758, kdy Laudon přepadl pruskou zásobovací kolonu. Kromě stromů a palouků scenérii dotváří 450 cínových pěšáků, 60 jízdních vozů a mnoho dalších doplňků