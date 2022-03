K projednání na zasedání zastupitelstva tento bod předkládal místostarosta Ondřej Syrovátka. Připomněl, že po obou navržených jsou v Novém Jičíně pojmenovány ulice, právě na Gregorově ulici sídlí gymnázium.

Zástupce gymnázia Petr Horák k návrhu uvedl, že se snažili ohlédnout do historie a vybrat ze všech osobností z řad absolventů i učitelů dva nejvýznamnější, jejichž význam přesahuje hranice nejen města, ale i regionu. „Podařilo se nám navázat kontakt s příbuznými obou pánů a získat jejich souhlasy s udělením čestného občanství. Tyto jsou součástí podkladů,“ sdělil Petr Horák a doplnil, že vdova po generálu Jaroslavu Hlaďovi má 95 let, syn profesora Františka Gregora je dokonce o rok starší. „Oba jsou ochotni při předání čestného občanství přijet do Nového Jičína. K předání občanství by mohlo dojít v rámci konání Juniálesu, který gymnázium plánuje uskutečnit po delší době letos v červnu,“ upřesnil Petr Horák.

František Gregor byl jedním z prvních kantorů novojičínského gymnázia, kam nastoupil v roce 1921. Na gymnáziu působil až do roku 1935, s výjimkou roku 1925, kdy vypomáhal se zřízením pobočky českého gymnázia v Mukačevu na Podkarpatské Rusi. Zajímal se o entomologii, politiku a kulturu. Pracoval ve vedení Sokola, v představenstvu evangelické církve, v řadě spolků a také byl členem městského zastupitelstva. Byl rovněž spoluzakladatelem a redaktorem vlastivědného periodika Kravařsko. V roce 1941 byl zatčen za svou odbojovou činnost a 25. května 1942 v koncentračním táboře Mauthausen popraven.

Jaroslav Hlaďo byl vojenským pilotem, příslušníkem stíhacího letectva Britského královského letectva a posledním velitelem československého stíhacího křídla ve Velké Británii. Narodil se do rodiny školníka české menšinové školy v Novém Jičíně, kde také absolvoval gymnázium. Po maturitě na novojičínském gymnáziu nastoupil v roce 1931 k vojenské službě a poté se vydal na dráhu leteckého důstojníka. Dne 28. března 1942 byl Jaroslav Hlaďo odeslán se skupinou československých letců do Velké Británie. Jako velitel 312. československé stíhací perutě se podílel na úspěchu spojenecké invaze a krytí uskupení spojeneckých vojsk v Normandii.

Nejvyšší pocty se Jaroslavu Hlaďovi dostalo na podzim 1944, kdy byl ustanoven velitelem československého stíhacího křídla. Do akcí vedl československé stíhače až do konce druhé světové války. Dostal řadu ocenění, ale v roce 1949 mu zakázali létat ale byl alespoň zařazen do funkce důstojníka pro letecké zahraniční kurzy. V roce 1971 kvůli údajnému nesocialistickému chování jej režim odvolal i z této funkce. Důchodu se tento válečný letecký hrdina dožil jako hlídač v autokempinku a plavčík. Zemřel 21. ledna 1990. In memoriam byl jmenován generálmajorem.