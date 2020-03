Lepší dostupnost stomatologické péče budu mít obyvatelé Studénky. Místní zastupitelé na svém mimořádném zasedání schválili poskytnutí veřejné finanční podpory společnosti DentAdel Medical, která ve městě otevře dvě nové stomatologické ordinace pro své pacienty.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Společnost DentAdel si pronajala od města dlouho nevyužité prostory bývalé lékárny v bytovém domě na ul. Budovatelská 810, které na vlastní náklady zrekonstruovala a ve kterých bude provozovat stomatologické ordinace minimálně 13 let. Součástí smlouvy o VFP je závazek společnosti DentAdel Medical s. r. o., že přijme do dvou let celkově minimálně 800 pacientů s trvalým pobytem na území města Studénky, ordinace bude provozovat alespoň 35 hodin týdně a bude mít smlouvy minimálně se 4 zdravotními pojišťovnami,“ informuje o novince studénecká radnice.