Výměna parkovacích automatů v Novém Jičíně už začala, stejně tak je v běhu výměna parkovacího systému na parkovišti Na Valech.

Novinkou bude možnost uhradit parkování také bezkontaktní platební kartou nebo prostřednictvím mobilní aplikace, která rovněž umožní řidiči na dálku prodloužit parkovací dobu. Platba mincemi samozřejmě zůstává v platnosti.Někde dojde k výměně starých parkovacích stojanů za nové, na některých místech ve městě budou přístroje zcela zrušeny.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký doplnil, že naopak na Tyršově ulici, na parkovišti u bývalé tiskárny, a na parkovišti pod Komerční bankou automaty přibudou.

„Vycházeli jsme ze zpracované koncepce statické dopravy města Nový Jičín. Původně bylo v ulicích jedenáct automatů, nyní jich bude devět. Nový bude i závorový systém na parkovišti Na Valech. Výměna přístrojů bude následně doplněna i změnami parkovacích režimů a dopravního značení,“ uvedl Stanislav Kopecký.

Jedním z důvodů výměny je skutečnost, že stávající parkovací automaty byly technicky zastaralé. Podle ředitele Technických služeb města Nový Jičín Pavla Tichého byl závorový systém parkoviště Na Valech navíc poruchový.

„Nyní dochází k demontáži starých přístrojů. Do konce května by měly být instalovány nové a v průběhu června by měl nový parkovací systém začít fungovat. Automaty u vjezdů na Masarykovo náměstí, v ulicích 5. května, Jungmannova a Žerotínova budou zcela zrušeny, vjezd do centra bude regulovat dopravní značení,“ upřesnil Pavel Tichý.

Za nákup a instalaci nového technického vybavení a softwarového příslušenství město zaplatí více více než dva miliony korun.