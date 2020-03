Roušky, roušky, roušky. Akutní nedostatek ochranných pomůcek se české vládě řešit nedaří, což spustilo obrovskou vlnu dobrovolnické aktivity napříč celou zemí. Pilné ruce šikovných lidí je nyní vyrábí také v Charitě Nový Jičín.

Charita Nový Jičín šije roušky pro zaměstnance města i seniory. | Foto: Charita Nový Jičín

„Protože odborníci se shodují, že jakákoliv bariéra, která může snížit riziko vniknutí viru do těla, má smysl, tak jsme se do šití pustili sami, není na co čekat. Šijeme – ze zásob darovaných látek , jedná se o 100% bavlnu,“ informuje novojičínská charita na svém facebookovém profilu.