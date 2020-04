Od pondělí 20. dubna obnovuje po několikatýdenní pauze vyhlášené kvůli epidemiologické situaci odběry plné krve Transfuzní oddělení v Nemocnici Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL. Prvodárci si musí ale na svůj první odběr nejcennější tekutiny ještě nějakou dobu počkat.

Vstup do současného transfuzního oddělení novojičínské nemocnice. Foto: archiv Nemocnice Nový Jičín | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Vedoucí provozu transfuzního oddělení Nemocnice Nový Jičín Markéta Matušů sdělila, že odběry plné krve budou probíhat opět každé pondělí a úterý od 7 do 10 hodin, a to za přísných opatření. „Všichni dárci, kteří chtějí přijít darovat, se musí objednat přes objednávkový systém, který je umístěn na webových stránkách Nemocnice Nový Jičín. Obnovují odběry plné krve, ale zatím pouze v omezeném počtu. Prvodárce až do odvolání zatím nepřijímáme,“ poznamenala Markéta Matušů.