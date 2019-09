Vlastníkem pole mimo své katastrální území se možná stane město Nový Jičín. Neobvyklý případ nyní zaměstnává úředníky radnice.

Radnice v Novém Jičíně. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Nový Jičín „Musím říct, že tohle je poprvé, co jsme zaregistrovali takovou žádost. Ještě jsme se s tím nesetkali,“ přiznala Daniela Susíková, vedoucí sociálního odboru, před zastupiteli, kteří ve čtvrtek schválili, že neobvyklé dědictví přijmou. Před nedávnem radnice obdržela žádost notářky vyřizující pozůstalosti po paní, které město Nový Jičín vypravilo sociální pohřeb. „V rámci předběžného řízení o pozůstalosti byl zjištěn majetek, o kterém lze mít za to, že je majetkem nepatrné hodnoty, a to nemovité věci pozemky v katastrálním území Veřovice,“ vysvětlila Marie Machková, mluvčí města.