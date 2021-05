/FOTO/ Je pondělí 3. května – vláda přistoupila k rozvolnění opatření zamezujících šíření koronaviru covid-19. Lidé konečně mohou jít na masáže nebo do kadeřnictví.

Kadeřnice v salonu I Love My Hair v Novém Jičíně mjí od prvního dne obnoveného provozu, podobně jako ostatní kadeřnictví, plno objednávek. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Vcházím do kadeřnického salonu I Love MY Hair v Novém Jičíně, jeho provozovatelka Pavla Markovská právě domlouvá s odcházející zákaznicí další termín návštěvy. „Od rána plno telefonů, chodí i lidi z ulice, no, je to dobré,“ říká nadšeně a dodává, že už se nemohla dočkat až konečně otevřou. V současné době má plno, ale díky tomu, že mají ještě jednu novou kolegyni, mohou si dovolit obsloužit i lidi, kteří přijdou z ulice.