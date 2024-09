„V sobotu jednatřicátého srpna bychom oficiálně provoz ukončili, jako každým rokem, jenže vzhledem ke krásnému počasí, které panuje i v těchto zářijových dnech, jsme ho ještě o týden prodloužili,“ popisoval ředitel Pavel Kelar.

Doplnil, že otevřeno nechali až do víkendu. V pátek 6. září bude otevřeno od 11 do 18 hodin, v sobotu 7. a neděli 8. září pak od 10 do 19 hodin. „Jsme připraveni na návštěvníky, kteří si tady mohou užívat sluníčka a vody,“ vzkazoval.

„Poslední sezona v této podobě koupaliště, byla, myslím, skvělá. Počasí se vydařilo a lidé chodili. Snad to bude po té rekonstrukci ještě lepší, nežli bývalo,“ nechal se slyšet jeden z plavčíků z novojičínského koupaliště. Kolegyně z pokladny pokračovala: „Já myslím, že sezona letos byla úspěšná. Nachystané bylo všechno, voda taky super a chodilo hodně lidí.“

Hned třetí den výuky si byli zaplavat dopoledne školáci a po poledni se koupal, slunil či jezdil na tobogánu slušný počet návštěvníků. Teplota vzduchu šplhala nad pětatřicet stupňů.

Od druhého zářijového pondělí, jak upozornil ředitel Kelar, zůstane k dispozici pouze vnitřní část novojičínské plovárny. Tu venkovní už dostanou „do parády“ stavaři.