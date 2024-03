Redakce Deníku se vydala do restaurací v Novém Jičíně a zaměřila se na klasiku všech klasik české gastronomie - smažený sýr. Podívejte se do našeho výběru pěti nejlepších smažáků ve městě a zjistěte, z jakého sýra se pochoutka připravuje, s čím ji v dané restauraci podávají a kolik za ni zaplatíte.

Smažáky v NJ, 20. 3. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

Do naší TOP 5 jsme vybírali pouze z podniků, kde podávají smažený sýr v provozovně. A to na talíři a s přílohou. Proto v našem výběru nenajdete smažený sýr v housce z takzvaných hladových oken, stánků a food trucků. Neznamená to však, že bychom ty nejlepší „smažáky do ruky“ nezmapovali v dalším článku.

S hranolky, s vařeným bramborem i v housce jako hamburger. Smažený sýr je tak oblíbený, že ho lze najít v poledním menu lidových podniků i na jídelních lístcích drahých restaurací. A často je to tak, že sýr v trojobalu bývá jediným bezmasým jídlem v nabídce. Deník se v Novém Jičíně přesvědčil o tom, že na smažák místní prostě nedají dopustit.

Své o tom ví třeba v Gábi Restaurantu u Janáčkových sadů, tedy prakticky v centru města, kde se návratem k tradiční české kuchyni snaží vytvářet „prostředí rodinné pohody“.

Takové jsou ceny menu v Novém Jičíně. Oběd pod sto padesát není problém

Smaží tu sýry každý den, což potvrzuje i pohled na menu jednoho březnového týdne tohoto roku: v pondělí - hermelín, v úterý - sýr se šunkou, ve středu - tvarůžky, ve čtvrtek - variace sýrů a v pátek, sobotu a neděli klasický smažák. S vařeným bramborem, tatarkou a oblohou se tady podává za lidových 137 korun.

Sýry zde zařadili do nabídky s menší gramáží a se zeleninovými saláty, a to za ceny od čtyřiaosmdesáti do devětaosmdesáti korun. V pracovních dnech si dopřávají tato jídla hlavně dámy, o víkendech rodiny s dětmi.

Dva tisíce korun měsíčně na polední menu skoro nestačí

„Ale je pravda, že řízky si lidé dávají více,“ podotkl provozovatel Gábi Restaurantu Pavel Kanaloš, který osobně preferuje sýry nastudeno, nakrájené. „Moje děti ovšem smažený sýr milují, strašně. Když jsme v restauraci a neví, co by si daly, smažák je jistota,“ poznamenal. Že ho má ráda i většina dospělých strávníků, vysvětluje jakousi nostalgií: „Vždycky to byla restaurační jednička. Když jsme jako mladí chodili na jídlo se spolužáky, vždycky byl na scéně smažák.“

Smažáky jsou stálicí i v Novém Jičíně.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Gábi Restaurant Adresa: Janáčkovy sady 184, Nový Jičín Druh sýru: eidam nebo gouda (gramáž minimálně 120 g) Příloha: vařený brambor Cena: 137 korun s vařeným bramborem, tatarkou a oblohou

Smažák si může poručit host také U Kocourků poblíž náměstí či u zámku, a to už od půl sedmé ráno. „Jsou takoví, co přijdou z noční směny, dají si smažený sýr s hranolky a tatarkou a pak jdou spinkat,“ popisuje nám s úsměvem zaměstnankyně jídelny Andrea. Smažený sýr tady zavedli jako součást stálé denní nabídky. Polední menu totiž zrovna U Kocourků nemají. Připravují zde smažáky tradiční, se šunkou i camembert.

Fenomén jménem řízek: není to pouze o klasice, existuje více receptů

„Kolik se prodá? Jak kdy, pět deset denně,“ odhaduje Andrea. Je přesvědčena, že smažený sýr zůstane součástí české gastronomie dlouho – vždyť se drží v konkurenci trendových, exotičtějších i zdravějších jídel dodnes.

Smažáky jsou stálicí i v Novém Jičíně.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Jídelna U Kocourků Adresa: Masarykovo náměstí 26. (provozovna u náměstí). 28. října 52/14 (provozovna u zámku) , Nový Jičín Druh sýru: eidam (120 g) Příloha: brambory Cena: 122 korun (bez tatarky)

Radoslav Řezníček šéfuje Pivní restauraci Cechovní dům, která sází na „moderní a poctivou“ českou kuchyni. A má zajímavý poznatek. „Když přijíždějí v létě polští turisté do Nového Jičína, často chtějí onen wyprażany syr, neboli česky smažák. To se odbyt u tohoto jídla zvyšuje násobně. Jinak jsme na tom asi stejně jako ostatní restaurace v okolí, které ho nabízrjí,“ vysvětluje nám majitel.

Vyhledávané a oblíbené lahůdky na Novojičínsku končí. Kvůli energiím a Polsku

Cechovní dům postavil jídelní lístek hlavně na guláších, kolenech a svíčkových, nicméně smažák do něj zařadit samozřejmě museli. „Zdeněk Pohlreich je striktně proti němu, ale sám si asi uvědomuje, že to lidem chutná. A kde je poptávka, tam je nabídka,“ shrnul Radoslav Řezníček s odkazem na slavného „televizního“ kuchaře.

Pivní restaurace Cechovní dům Adresa: Žerotínova 62/12, Nový Jičín Druh sýru: většinou tučnější gouda (150 g) Příloha: brambory vařené, šťouchané, americké nebo hranolky od 45 do 55 korun Cena: 169 korun s tatarskou omáčkou

Nejméně dvacet porcí smažáku za den prodají v Jídelně Na Hradbách, která se nachází na strategickém místě - na průtahu centrem Nového Jičína. „Na každé ráno chystáme čerstvé porce, jsou z českého eidamu s třicetiprocentním obsahem tuku a děláme sýr klasicky v trojobalu ve fritéze,“ sdělil majitel podniku Zbyněk Vaculík s tím, že smažený sýr má takřka čestné místo v každodenním jídelním lístku.

„Ne, že bych si ho sám nikdy nedal, ale jsou i zdravější jídla. Lidi mají smažák rádi, protože je to rychlé a jednoduché jídlo. Přiznávají, že v nich navíc vyvolávají vzpomínky na dětství,“ doplnil Vaculík.

Smažáky jsou stálicí i v Novém Jičíně.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Jídelna Na Hradbách Adresa: Sokolovská 18, Nový Jičín Druh sýru: eidam 30%, česká produkce (100 g) Příloha: nejčastěji brambory Cena: 131 korun, 15 korun domácí tatarská omáčka

Na Prachárně v Novém Jičíně je smažený sýr v nabídce bezmasých pokrmů společně s hermelínem v bramboráku, rizotem s pečenou cuketou a česnekem a grilovanou zeleninou zapečenou s parmazánem. Když si host dá smažák v době mimo polední nabídku, zaplatí 115 korun bez přílohy. V obědovém menu ho pořídí za 145 korun se vším všudy, a to i s polévkou.

Tři z pěti obyvatel Česka váží víc, než by měli. Muži jsou na tom hůř než ženy

„Je to taková klasika, i já si ho ráda dám. U nás ho chtějí jak mladí, tak rodiny s dětmi. A spousta lidí si smažený sýr odnáší s sebou, na rovinu říkají, že se jim ho doma nechce dělat,“ tvrdí číšnice Kristina Cholínská.