Karolína Kalužová a Miriam Richtárová získaly za pomoc bezvládnému muži nyní titul Mladý hrdina, který uděluje nadace České pojišťovny. V Novojičínském deníku jsme tento příběh zprostředkovali již začátkem dubna, kde děvčata ocenil starosta Nového Jičína. Vše se odehrálo loni v listopadu na autobusovém nádraží, když se studentky vracely ze školy domů.

DOSPĚLÍ NEPOMOHLI

„Všimly si něčeho podivného ve skupině mužů, kteří postávali nedaleko. Jeden z nich vypadal na první pohled zanedbaně. Zčistajasna se skácel k zemi, evidentně zkolaboval a měl potíže dýchat. Situaci přihlíželo několik dospělých, žádný z nich se ale neměl k akci. Jenže muž na zemi budil dojem, že je ve vážném stavu, a tak studentky střední zdravotnické školy vzaly věc neohroženě do svých rukou,“ popsala začátek příběhu Ivana Buriánková, vedoucí projektu Mladý hrdina.

„Bylo vidět, že se mu špatně dýchá. Uložily jsme ho proto do stabilizované polohy, abychom mu ulevily. Všimly jsme si i pěny u úst, a tak jsme mu zkontrolovaly ústní dutinu, jestli se něčím nedusí,“ vypráví Karolína. S Miriam bleskově vytvořily sehraný tým.

„Spolupracovaly jsme, společně jsme se nejprve dohodly na tom, co dělat a jakou polohu zvolit. Řídily jsme se tím, co nás učili ve škole. Nejprve jsme muže stabilizovaly a pak jsme volaly sanitku,“ říká druhá z oceněných dívek, Miriam. Právě ta kontaktovala záchrannou službu a záchranářům přesně popsala, kde jsou a co se děje.

BEZ PANIKY, SPRÁVNÉ VYHODNOCENÍ

Když na místo dorazila profesionální pomoc, ukázalo se, že muž naštěstí není v přímém ohrožení života. Smutné je, že na jeho zbídačeném stavu se nejspíš podílel i alkohol. Přesto záchranáři pohotové jednání děvčat pochválili. „Dívky postupovaly správně, když ho nenechaly ležet bez povšimnutí. Správně poskytly i první pomoc,“ uvedl Lukáš Humpl, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Podle něj je důležité, aby lidé v podobných situacích nepanikařili a uměli správně vyhodnotit, co se stalo. K tomu patří i to, že by lidé měli umět realisticky odhadnout rizika, která může případný zákrok přinést, a to jak zraněnému, tak samotným zachráncům.

„Karolínu a Miriam jsme rádi ocenili za to, že se nenechaly odradit vzhledem muže, který zkolaboval. Nevěděly, jestli je v ohrožení života, nebo ne, a tak obětavě zasáhly, než aby to nechaly být. Takové zodpovědné jednání je určitě potřeba podporovat,“ říká Ivana Buriánková.

I přesto, že to pro obě děvčata byl stresující zážitek, nabyté zkušenosti nelitují. Právě naopak. „V těch prvních chvílích mě ta situace trochu rozhodila. Ale určitě bych všem vzkázala, ať se v takových situacích nebojí. Jakákoliv pomoc je pomoc, a když si pak pána převzala záchranka, byl to super pocit,“ vzkazuje čerstvá Mladá hrdinka Karolína.