Za klíčovou otázku současnosti považuje otázku: Co udělat pro lidi, aby s vámi jezdili? „Já se snažím vyhovět ve všem, co potřebují. Objednávají si nás hodně senioři, za tu cenu pro ně dělám, myslím, více než jiní. Pomáhám jim vyložit nákupy z vozíku do kufru auta a pak je donesu až ke dveřím jejich bytu,“ tvrdí taxikář a připomíná druhé místo, které obsadil v někdejší anketě oblíbenosti v Novém Jičíně.

Úplně nejstarším živnostníkem z branže je v Novém Jičíně podle svých slov Marcel Schiller. „Jezdím od února dvaadevadesátého roku, kdy jsem ještě měl žigulíka patnáctku. Byl jsem v Novém Jičíně první, pak se přidávali další a další,“ popisuje taxikář provozující v MS Taxi dvě Škody Octavia. Říká, že má před důchodem a nějak to už doklepe. Jako pamětník a veterán hovoří o potřebě být poctivý. „Pokud se mnou někdo bude chtít jet, tak pojede, jestli ne, může si vzít někoho jiného,“ konstatuje.

„Je nás dost na takové město, jako je Nový Jičín,“ uvažuje Martin „Černý“ Černoch, který sází i na platební terminál v jednom z vozů. „Ne všichni to mají,“ zdůrazňuje taxikář, jenž se často pohybuje i mimo kraj. Klienti si ho sjednávají k cestám na letiště ve Vídni, v Praze, v Katowicích…

Že je v Novém Jičíně slušná konkurence, potvrzují ji taxikáři od Tomáše Kahliga: „Ne všichni ale jezdí denně. Největší zájem je o víkendech večer." Kartou u nich sice zákazník nezaplatí, ale QR kódem ano.

„Někdy všichni jezdíme a jindy všichni stojíme. Jsme na tom v našem městě víceméně stejně,“ shrnuje situaci v Novém Jičíně Leona Balcárová, která svou taxislužbu považuje za obyčejnou, ale spolehlivou. Tak jako ostatní nabízí zákazníkům také dopravu na letiště, rozvoz na večírek, svatbu a obligátní drink-servis, neboli transport šoféra, jenž požil alkohol, a jeho vozu domů. V nonstop režimu.

Nové platformy dopravců, jako jsou Bolt, Uber a Liftago, v Novém Jičíně ještě nejezdí. „Zatím,“ poznamenávají zdejší taxikáři.

Jan Huk, PR Manager společnosti Bolt pro Českou a Slovensko vzkazuje, že Nový Jičín jako příležitost pro podnikání nevylučuje. „Mohli bychom ho do budoucna zahrnout do našeho ostravského polygonu, tedy regionu Ostravy a okolí, ve kterém jsou služby Boltu dostupné. Odvíjí se to od dostatečného počtu partnerských řidičů a flotil. Naší prioritou je kvalitní pokrytí a co nejkratší dojezdové časy,“ uvádí Huk.

Senior taxi v Novém Jičíně nemají. Skončilo 31. prosince 2021. O službu seniorům nad pětašedesát let, zdravotně postiženým a malým dětem s doprovodem nebyl velký zájem.