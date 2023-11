Více než 150 nových stromů vysadí dobrovolníci ve dvou alejích, které vzniknou v Kujavách a v Novém Jičíně. Projekt v Kujavách jako jediný v České republice podpořila Nadace Partnerství.

Místo budoucí stromové aleje v Kujavách - 24. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Vše se začalo rodit v květnu 2023, kdy se sešli zástupci obce Kujavy a Českého svazu ochránců přírody Studénka, z jejichž setkání vzešel míněný projekt.

„Půjde o obnovu staré polní cesty za kostelem svatého Michala,“ sdělil nedávno redakci Deníku starosta Kujav Michal Dresler. Alej svobody, jak zní název projektu, má spojit kostel s pěšinou podél Pustějovského potoka. Bude ji tvořit celkem 125 hrušní a dubů. Název má připomínat události 17. listopadu a také symbolický návrat svobody do krajiny, která byly kdysi zničená tvorbou široširých lánů.

„Alej rozdělí pole na menší celky a nabídne tak útočiště lidským i zvířecím obyvatelům. Samotná akce, ale i následná péče o stromy pomůže rozvíjet komunitní život vesnice, porozumět místnímu dědictví a vytvářet novou historii Kujav,“ uvádí na svých stránkách Nadace partnerství.

Projekt si klade za cíl navrátit krajině původní vzhled, přispět k zadržování vody v krajině, poskytnout domov divoké zvěři a vytvořit příjemný vycházkový okruh.

Akce se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2023 od 10.30, kdy začne registrace účastníků. Vedení obce prosí dobrovolníky, kteří by rádi pomohli, aby se přihlásili. „Rádi také uvítáme občerstvení pro dobrovolníky, jako jsou buchty, koláče, polévka a podobně, anebo jakoukoliv jinou pomoc,“ připojuje vedení obce s tím, že výsadbou stromů to v Kujavách zdaleka nekončí. „V budoucnu je v plánu podél aleje vybudovat křížovou cestu se čtrnácti zastaveními. Svobodu volného toku získá i uměle meliorovaný Pustějovský potok. Do krajiny se postupně vrátí život,“ stojí v textu.

Každý si může vybrat svůj strom

O týden později, 11. listopadu mezi 9. a 11. hodinou, si budou moci zasadit svůj strom dobrovolníci v Novém Jičíně. Vytvoří tak novou alej, která povede podél pěšiny z Bludovic na Čerťák. Akce je vhodná pro jednotlivce, páry, rodiče či prarodiče s dětmi. „Vznikne alej tvořená třiceti čtyřmi ovocnými a krajinářskými druhy stromů. Každý si vybere strom, který zasadí,“ slíbil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Podle místostarosty je to pro obyvatele Nového „Vysazené stromy přispějí k zadržení vody v krajině, zabrání erozi půdy a vytvoří dobré prostředí pro život a migraci živočichů. Alej má navíc potenciál stát se oblíbeným výletním místem,“ dodal Ondřej Syrovátka.

Vysazovat se budou stromy velké, s velkým kořenovým balem, takzvané vysokokmeny. „Siláci budou ve výhodě, slabším, ale také všem, kdo budou potřebovat pomoci s přenesením stromu, pomůžeme. Pomůžeme i při samotné výsadbě. Jámy pro sázení budou již předem vyhloubeny. Vše potřebné k sázení, tedy především nářadí a rukavice, bude k dispozici na místě,“ doplnila Hedvika Hubáčková z odboru životního prostředí.

Sázení se uskuteční v Bludovicích za benzinkou podél pěšiny směrem k Čerťáku. Od benzinky, kde je zastávka autobusu Bludovice, samoobsluha, bude cesta značená směrovými šipkami. „Každý, kdo strom zasadí, si jej bude moci označit připravenou cedulkou a bude také moci pro alej navrhnout jméno. To bude následně vybráno v celoměstské anketě,“ uzavřel Ondřej Syrovátka s tím, že na akci se bude podílet sociální podnik Dílna U Beránka. Sídlo má na usedlosti Bludička, která rodinám s dětmi nabídne prohlídku Bačovské školy s novou expozicí Život na salaši.

Akce se bude konat za každého počasí.