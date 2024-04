Jaro a léto patří hudební festivalům. Redaktoři Deníku si roztáhli festivalovou mapu Česka a vybrali pro čtenáře trojici akcí, které by neměli milovníkům muziky a zábavy na Novojičínsku uniknout. Kam mohou vyrazit?

Kontakt Fest

Horečky, unikátní lesopark na pomezí na pomezí Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm, budou v sobotu 22. června dějištěm druhého ročníku Kontakt Festu.

„Lifestylové akce a výjimečné události, kde hudba, jídlo a krása architektury i přírody splynou do nezapomenutelného zážitku, a na níž se potkávají osobnosti pod pódiem s osobnostmi na pódiu,“ popisují akci organizátoři. Festival podle nich nabízí „zcela nový koncept skutečného zážitku v přítomném čase, jehož hlavní konstantou je kvalita“ a neváhají ji označit za událost června číslo 1 v Moravskoslezském kraji.

Potvrzeny jsou osobnosti: Jiří Hrachový, Pavel Býček, Čestmír Strakatý, David Vávra, Radovan Lipus, Petr Honzejk, Radovan Vávra, Petr Juračka. A další na seznam přibydou. Zahrají: Pražský výběr, Lenny, Redzed, Laco Deczi, Bert & Friends, Fredy & Krasty, Brixtn Céline Bossu, DJ Lucky Boy, Boris. Vstupenky stojí v první cenové vlně 490, ve druhé 590, ve třetí 690 korun. Na místě budou za 790 korun. VIP lístek za 1890 je i cateringem v zázemí a dárkem od pořadatelů. Aktuality se objevují na webu: www.kontaktfest.cz.

Pivobraní Nový Jičín

Konkurencí bude ve stejném termínu, tedy první letní víkend, vrchol letošního kalendáře novojičínských společenských, kulturních a sportovních akcí: Pivobraní. Jubilejní desátý ročník bude poprvé v historii dvoudenní a potrvá od pátku 21. do soboty 22. června. „Pivobraní na Masarykově náměstí bude přehlídkou řemeslného fortelu sládků malých rodinných pivovarů z Česka i zahraničí, kteří navazují na staletou tradici vaření piva. A bude opravdu co porovnávat, vždyť právě náš kraj vyniká značným počtem minipivovarů,“ uvádějí lidé z organizačního týmu.

Hlavní i doprovodný program teprve dolaďují, informace o jedinečném svátku piva budou doplňovat na web: www.pivobraninj.cz. Již nyní je jistá účast třiceti minipivovarů, které nabídnou více než sto druhů piva. Z kapel přijede místní stálice Věšák a její hosté Lenka Hrůzová a Jarda Bartoň a hlavně skotská legenda hard rocku Nazareth. Vstup na Pivobraní je zdarma.

Jako za mlada

Slatina u Bílovce ožije v sobotu 3. srpna vyhlášenou událostí s názvem Jako za mlada. „Nejsme festival, obecní slavnost, ani vesnická zábava. Jsme JzM Slatina. Jsme tradičně netradiční akce uprostřed vesničky, kde se jedenkrát ročně potkají přátelé, dobří lidé, místní tradice, profesionálové a hlavně dobrá zábava napříč všemi generacemi. Rádi se bavíme, vy se bavte s námi,“ vzkazují tvůrci tohoto lokálního fenoménu.

Na letošek slibují kromě obligátního veselého programu i vystoupení Sofiana Medjmedje, Pavla Callty, Bandy del Cafee, Dance for People s Jakubem Mazůchem, Pavla Cejnara, jednoduše, Neminem a Monkey Business či DJ´s Roxtara, Michaela C a Doohana. Do konce června jsou lístky za 390, do začátku srpna za 490 a na místě budou za 590 korun. Děti do dvanácti let věku a handicapovaní (včetně doprovodu) neplatí po předložení patřičného dokladu nic. Občané Slatiny i Nového Světa zaplatí za vstupné po prokázání místa bydliště v den akce tři stovky. Více informací na webu: www.jzm.cz.