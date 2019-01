Novojičínsko - Fulnek a Kopřivnice. To jsou dvě města, které vpátek navštívil šéf lidovců, vicepremier, ministr pro místní rozvoj a senátor zvolený za Vsetínsko Jiří Čunek. Zatímco se vmístě spjatém sJanem Ámosem Komenským setkal spředstaviteli radnice iobyvateli regionu, vKopřivnici pouze podebatoval svíce než stovkou, převážně starších, lidí. Čunek trpělivě přes devadesát minut odpovídal na dotazy, které se týkaly nejen jeho osoby, ale ipoplatků ve zdravotnictví či volby prezidenta.

Proč vlastně Kopřivnice byla jedním ze dvou míst vaší návštěvy okresu?

„Byl jsem na nějaké akci, kterou jsem měl nedaleko. Navíc Kopřivnice je sousedním regionem s mým volebním obvodem, znám to tady, je mi to blízké.“

Čekal jste dotazy, které na besedě zazněly, nebo vás někdo překvapil? Zaujal vás některý z dotazů?

„Čekal. Ode mě se totiž očekává odpověď ke každému tématu. Zaujala mě v zásadě každá otázka, protože směřovala, k tomu, co toho tazatele trápí. A pro mě je důležité vědět, čím se lidé zabývají.“

Máte nějaký konkrétní poznatek, kterému se budete po besedě více věnovat?

„Určitě. Například poplatky ve zdravotnictví, tam bylo hodně námětů, Navíc, co mě zaujalo, nebyl tady nikdo, kdo by tyto poplatky negoval. Spíše se jednalo o návrhy různých slev pro různé skupiny obyvatel.“

Byl jste také ve Fulneku. Co tam bylo cílem vaší cesty?

„V zásadě stejný jako v Kopřivnici. To znamená, že setkání s občany, odpovědi na jejich dotazy a vysvětlování v zásadě politiky státu. Tady (myšleno v Kopřivnici – pozn. aut.) třeba dnes nebyla řeč o radaru. Ve Fulneku ale byla. To je ale také úkol politiků, vysvětlovat to, co dělají.“

Jaké jsou podle vás nejpalčivější problémy okresu Nový Jičín, které můžete řešit vy z pohledu ministra pro místní rozvoj?

„Jsou zhruba stejné jako v jiných regionech. Novojičínsko se potýká se stejnými problémy jako jinde. Některé vesnice potřebují stavět byty, města potřebují opravovat bytový fond na panelových sídlištích. A ze těchto setkání vyplývá i řada dotazů na stavební zákon, územní plány.“

Nepřekvapilo vás, že ve vaší osobě přijel vicepremiér, ministr pro místní rozvoj a senátor, ale přišli za vámi spíše starostové malých obcí než představitelé měst. Právě ti ale potřebují pomoc vašeho ministerstva například při získávání financí z evropských fondů…

„Já se jim ale moc nedivím. Většinou to je tak, že komplexní informaci získají na nějakém odborně zaměřeném semináři, ale tady ten prostor nemají. Je ale také možné, že dotazy ani nemají nebo zvolili jiný formát.“