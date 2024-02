Také na Novojičínsku by se letos měla objevit sdílená jízdní kola

Pětasedmdesát sdílených jízdních kol společnosti Nextbike by měli mít od letošního dubna k dispozici obyvatelé a návštěvníci Kopřivnice. Kola by mělo být možné vypůjčit si na 30 stanovištích, prvních 15 minut z každé jízdy by měli mít cyklisté zdarma.

Sdílená kola a servisní stanice u Informačního centra. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni