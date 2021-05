Problém je v tom, že podle nařízení musí návštěvník zahrádky předložit negativní test na koronavirus.

Provozovatelé „předzahrádek“ toto nařízení kritizují, neboť není jasné, zda vůbec na něco takového mají právo a považují to za téměř neproveditelné. Renáta Juřicová Ballerová, která provozuje kavárnu a vinárnu Nové srdce v Odrách pro deník uvedla, že si tím zatím příliš nezatěžuje hlavu. „Zatím počkám, protože je možné, že do pondělka se to ještě změní,“ řekla Renáta Juřicová Ballerová.

Podobně vidí situaci i jiní provozovatelé, kteří si rovněž nejsou jistí, jak by měli postupovat. Jedním z nich je Bohumír Vykoupil, majitel Kavárny & Baru Caffè Caffè na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

„Zaslechl jsem, že by měli být za to, že mají negativní test, zodpovědni samotní návštěvníci, ale přiznám se, že ještě jsem to nějak podrobně nestudoval. Taky se klasicky může stát, že se něco dozvíme až na poslední chvíli. Nebylo by to poprvé. Takže počkám až na víkend,“ přiznal Bohumír Vykoupil, s tím, že pokud to jen trochu půjde, určitě bude mít „předzahrádku“ v provozu.