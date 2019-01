PŘEHLED PRO ROK 2019/ Desítky milionů korun by letos měly jít do oprav a modernizací silnic na Novojičínsku.

Na silnicích ve správě Moravskoslezského kraje bude letos rušno. Kraj hodlá vynaložit 800 milionů korun na rekonstrukce a modernizace silnic II. aIII. třídy a mostů v kraji. Také Ředitelství silnic a dálnic bude pracovat na silnicích první třídy v Moravskoslezském kraji. Pokračovat tak budou práce na silnici I/48 mezi Novým Jičínem a Frýdkem-Místkem

Moravskoslezský kraj letos dokončí tři velké dopravní stavby, které loni začal, zahájí rekonstrukce a opravy dvanácti mostů, opěrných zdí a silnic, připraven má i takzvaný „zásobník“ staveb zhruba za 400 milionů korun pro případ, že by získal další peníze od státu.

Správa silnic Moravskoslezského kraje se stará o 2735 kilometrů silnic nižších tříd a spravuje na nich 1122 mostů. Při vyhodnocování technického stavu silnic II. aIII. tříd před dvěma roky se ukázalo, že více než třetina je v havarijním technickém stavu a rovněž mosty potřebují omladit.

„I když kraj pracuje na zlepšování kondice cest a mostních komplexů, potřebují další a další finanční injekce na modernizaci. V minulosti se do nich moc neinvestovalo,“ uvedl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Jaroslav Kania dodal, že by bylo zapotřebí okolo 6 miliard korun, aby se opravilo, co je třeba. „To je vysoká částka, takže modernizujeme postupně, rovnoměrně v celém kraji, rozhodující je technický stav,“ doplnil Jaroslav Kania s tím, že kraj vloni rozestavěl 90 stavebních akcí, do dopravních staveb šlo 1,2 miliardy korun. „Letos to bude přes 812 milionů korun, které se nám podařilo získat. Z krajského rozpočtu půjde na dopravní stavby přes 87 milionů korun,“ upřesnil Jaroslav Kania.

Na Novojičínsku se tak bude rekonstruovat a modernizovat například most přes řeku Lubinu v Petřvaldu za více než 25 milionů korun. „Počítáme také s rekonstrukcí a modernizací silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou, a to až po hranice okresu Opava,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka a doplnil, že tato stavba by měla být letos dokončená.

Silniční stavby na Novojičínsku v roce 2019

- Most ev.č. 4805-1 Petřvald (NJ) 25,2 mil. Kč (04/2019 09/2019)



- Silnice III/4832 opěrná zeď Žilina u Nového Jičína (NJ), 7,3 mil. Kč (04/2019 09/2019 )



- Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou hranice okresu Opava (07/2018 04/2019), 84 mil. Kč



- III/4806 Hájov průtah 19,1 mil. Kč (odhad)



- II/483 Průtah Frenštát pod Radhoštěm hranice okresu FM, 21,8 mil. Kč (odhad)



- III/4822, II/4643 Borovec Sedlnice průtah, 24,6 mil. Kč (odhad)