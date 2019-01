Novojičínsko - První, a snad i poslední, velký nával sněhu mají technické služby i silničáři za sebou. Chemického posypu mají však některá města nedostatek.

Sníh hraje na Novojičínsku stále svou roli. Technické služby i silničáři mají v terénu stále posypovou techniku, která zajišťuje plynulý, a hlavně bezpečný, provoz na komunikacích. Posypové materiály, jako je zejména struska a sůl, však na některých místech docházejí. Pokud znovu nasněží se stejnou intenzitou jako koncem minulého týdne, může hrozit, že se náklady na materiál citelněji zvýší. Velkou otázkou je na některých místech také sůl, jež kvapem dochází.

Ředitel společnosti Slumeko, která zajišťuje technické služby v Kopřivnici a Odrách, Karel Březina přiznává, že o této zimě napadlo více sněhu, než bývá běžný průměr. „Ale v zimě se prostě musí počítat se sněhem. Může nastat situace, že ty předešlé dny byly celá zima, a pak už nebude nic. V tomto případě nám vyjdou peníze, které máme vyhrazené na zimní údržbu komunikací. V opačném případě, při zvýšeném množství sněhu, se náklady mohou zvýšit,“ vysvětlil ředitel Březina. Slumeko zatím nemá ani tak starosti o množství posypové strusky, jako o sůl. „Ani firmy, které prodávají sůl, nemají zásoby tak obrovské. Sůl se touhle dobou netěží a to, co bylo nachystané, se pomalu spotřebovává,“ dodal.

Podobný stav hlásí také Frenštát pod Radhoštěm. „Inertního materiálu máme dost, soli máme ale málo. Když jsme ji chtěli objednat, bylo nám řečeno, že v současné době posypová sůl není, a kdy bude, se neví. Zatím ještě nějakou máme, ale už je toho málo,“ upozornil Zdeněk Zeman, vedoucí tamějších technických služeb.

S množstvím strusky nemají problém ani novojičínské technické služby. Taktéž ty fulnecké hlásí, že je strusky dostatek. „Sůl kupujeme, alenemůžeme ji používat například v památkovém území. Tam sypeme jenom drtí. Solíme tam, kde je souvislá vrstva ledu, a na to sůl zatím máme,“ informoval vedoucí Technických služeb Fulnek Josef Šindelář. Společnost AVE komunální služby, zajišťující technické služby ve Studénce hlásí, že je na zimu dobře připravena. „Bez problémů. Máme dodavatele, se kterým není problém. Solíme akorát místa povolená městským úřadem, což jsou třeba kopečky,“ uvedl dispečer společnosti Marek Bainar.

Příborské technické služby odebírají posypový materiál, strusku, z Třineckých železáren. „Samozřejmě je to drahé. Zásoby docházejí, takže se musejí dovážet. Nicméně, jedno auto s vlekem stojí asi dvanáct tisíc korun. Za tři dny jsme použili čtyři auta, takže skoro padesát tisíc je fuč. Náklady tedy budou určitě větší než v loňském roce. Za čtrnáct dní ale může počasí polevit, přijde obleva a už nebudeme muset sypat. Je to nevyzpytatelné,“ zhodnotil ředitel technických služeb Josef Kisza.

Neméně důležitým činitelem v oblasti odklízení sněhu na komunikacích je Správa silnic Moravskoslezského kraje, která se stará o údržbu a opravu silnic. „Posypový materiál, včetně soli, zatím máme. I kdyby napadl nový sníh tak by to mělo být bez problémů,“ sdělil za novojičínskou správu vedoucí Zbyněk Kubala. Řidiči by se tak měli dočkat i v závěru zimy průjezdných vozovek.