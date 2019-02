Týden nízkoprahových klubů začal včera v České republice. V 53 klubech tak budou až do konce tohoto týdne v některé dny například divadelní představení, koncerty či festivaly.

Akce má upozornit na význam těchto zařízení, kam mohou děti po škole přijít trávit volný čas nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací, či poplatků. Týden nízkoprahových klubů již podesáté pořádá Česká asociace streetwork a 71 nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé republiky.

ZAPOJILY SE KLUBY KAMARÁD A BUNKR

Z Novojičínska se do akce zapojily dvě nízkoprahová zařízení. Již včera bylo v novojičínském klubu Bunkr promítání dokumentu o nízkoprahových zařízeních, ve čtvrtek 22. září se od 18 hodin uskuteční další akce s názvem Bunkr má talent, při které klienti klubu mohou předvést, v čem vynikají.

Klub Kamarád v Kopřivnici přichystal na dnešek od 15 hodin Hry na hřišti u Matesa. Na dětském hřišti na Alšově ulici u Matesa se uskuteční zábavné odpoledne plné her a soutěží pro klienty klubu i pro děti, které do klubu nechodí a také pro dospělé. Všichni se mohou o klubu dozvědět více. Zítřek bude patřit Besedě s motorkáři a soutěži o nejlepší graffiti. Začátek je v 16 hodin v Klubu Kamarád na Francouzské ulici.

Na čtvrtek organizátoři připravili v klubu na Francouzské ulici od 15.30 hodin Hledání pirátem ukradeného pokladu a soutěž Klubstár v karaoke. Hra je pro mladší klienty ve věku do 12 let. „Zveme do klubu k nahlédnutí i pro informace o klubu přátelé, rodiče, prarodiče, strýčky i tetičky," uvádějí organizátoři.