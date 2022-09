OBRAZEM: Toto jsou noví zastupitelé, kteří teď povedou Nový Jičín, podívejte se

Změna na postu starosty se dá očekávat také v Kopřivnici. Dosavadní starosta Miroslav Kopečný sice ve volbách uspěl, ale je to jediný mandát, který ODS v jednadvacetičlenném zastupitelstvu získala. Zvítězilo hnutí ANO 2011 se šesti mandáty, o jeden mandát méně získalo sdružení Krásná Kopřivnice. Pokud by se spojily sdružení a strana, které spolu byly v koalici před odvoláním radních v minulém období, má šanci na starostu právě Krásná Kopřivnice. Vyjednávat ale bude také hnutí ANO 2011, které potřebuje k většině minimálně pět hlasů.

Možná opět povedou město

Za „hvězdný“ návrat je možno považovat volební výsledek Radky Krištofové a Františka Schindlera ve Fulneku. František Schindler na počet hlasů ve Fulneku zvítězil, Radka Krištofová skončila druhá. Ve volebním období 2014 až 2018 vedli město – ona jako starostka, on jako místostarosta. Radka Krištofová působila ve funkci starostky ještě zhruba půl dalšího volebního období, když ji 27. ledna 2020 zastupitelé nečekaně odvolali z funkce. Sdružení, za které oba nyní kandidovali, získalo sedm mandátů a stačí mu získat jediného zastupitele, aby v patnáctičlenném zastupitelstvu Fulneku mělo většinu. Nabízí se spolupráce s KDU-ČSL, které bylo vůči poslednímu vedení města spíše v opozici. Dosavadní starosta Petr Ertelt ve volbách skončil jako první náhradník ve sdružení Fulnečáci-společně pro Fulnek.

Po čtyřech letech se může, vrátit do funkce starosty ve Štramberku David Plandor. Jeho sdružení má v patnáctičlenném zastupitelstvu šest mandátů a on se stal v počtu hlasů vítězem voleb ve Štramberku. Jenže tolik mandátů mělo sdružení Změna pro Štramberk i v minulých volbách a nakonec skončilo v opozici, neboť zbývající volební strany a sdružení se spojily. Situace po letošních volbách je hodně podobná, zbývající mandáty drží ti, kteří minule vytvořili koalici.

Budou pokračovat ve funkcích?

Velkou šanci pokračovat ve funkci starosty má Libor Slavík ve Studénce, byť skončil ve sdružení, za které kandidoval jako lídr, až čtvrtý, ale s nepatrným rozdílem hlasů na trojici před ním. Sdružení Studeňáci pro Studénku získalo devět mandátů a stačí mu získat dva další, aby mělo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu většinu. Nabízí se spolupráce s KDU-ČSL, která dva mandáty získala a jejíž dva zastupitelé byli v předešlém období v radě města.

Starostovský post by mohl uhájit rovněž Jan Malík v Příboře. Jeho sdružení Žijeme! Příbor vyhrálo s pěti mandáty ve městě volby, on získal s velkým náskokem největší počet hlasů. K většině v jednadvacetičlenném zastupitelstvu potřebuje jeho sdružení získat ještě šest zastupitelů. To je přesně tolik, kolik získala dohromady sdružení SNK Příbor je náš domov a Společně pro Příbor. Někteří ze zvolených zastupitelů z těchto sdružení byli již v minulém období v radě města.

O velkém vyjednávání zřejmě bude obsazení funkcí v Bílovci. Zastupitelstvo tam má patnáct členů, vítězné sdružení Bílovecká patnáctka sice získalo pět mandátů a dosavadní starostka Renata Mikolašová získala největší počet hlasů, jenže hledání partnerů, kteří by přinesli potřebné tři mandáty, asi nebude jednoduché. Tři mandáty získalo jen hnutí ANO 2011, ostatní strany a sdružení získaly méně.

Podobná situace je po volbách v Odrách, kde zvítězilo doposud „vládnoucí“ sdružení Změna pro Odersko s pěti mandáty. Sdružení S důvěrou pro Odry, za nějž kandidovala dosavadní místostarostka Libuše Králová, na počet získaných hlasů vítězka voleb, získalo tři mandáty. Zastupitelstvo v Odrách má devatenáct členů a výše jmenovaným, pokud opět půjdou spolu, by stačila podpora KDU-ČSL, která získala čtyři mandáty a jejíž zástupce byl minulé volební období v radě města. Tam to ale v závěru minulého volebního období trochu skřípalo.

O situaci v Novém Jičíně jsme psali na jiném místě. Tam, jak se zdá, bude pokračovat spolupráce z předchozích čtyř let. Koalice ANO 2011, seskupení Strana zelených + STAN + Pirátská strana + TOP 09, ODS a KDU-ČSL by měla v devětadvacetičlenném zastupitelstvu 17 mandátů.