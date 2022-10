Novojičínsko: Pokud by rozhodovaly jen výsledky voleb, bylo by už někde jasno

Výsledek sdružení či strany nebo přímo starosty v řadě obcí na Novojičínsku napovídá, zda by měli současný starosta nebo starostka obec vést v dalších čtyřech letech. Pokud by zastupitelé ctili skutečnost, že zvítězil subjekt, za nějž starosta či starostka kandidovali, a zároveň získali ze všech kandidátů nejvíc hlasů, mělo by být jasno.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Adam Knesl