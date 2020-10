Seitlová nebo Vrána? Novojičínsko rozhodne, koho pošle nově do senátu

Stejně jako v minulém týdnu i tentokrát, v pátek 9. a v sobotu 10. října půjdou někteří obyvatelé Novojičínska volit. Týká se to jedenácti obcí na Novojičínsku, které jsou přiřazené pro volby do Senátu Parlamentu České republiky do volebního obvodu číslo 63.

Senátní volby, kandidáti, Novojičínsko. | Foto: archiv Deníku

Volební komise tak budou zřízeny v Odrách, Heřmanicích u Oder, Heřmánkách, Jakubčovicích nad Odrou, Jeseníku nad Odrou, Luboměři, Mankovicích, ve Spálově, Starém Jičíně, v Suchdole nad Odrou a ve Vražném. V 1. kole vybírali voliči v obvodu 63 z jedenácti kandidátů, do 2. kola postoupili současná senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a radní Přerova Petr Vrána (ANO). Největší účast byla ve Starém Jičíně, kde volilo 43,10 procenta oprávněných voličů, nejméně lidí zajímal senát ve Vražném, kde do něj volilo 23,39 procenta. OBRAZEM: Hasiči bojovali v Trojanovicích několik hodin s převráceným kamionem Přečíst článek › Ve všech jedenácti obcích zvítězila současná senátorka Jitka Seitlová, v deseti Petr Vrána, který s ní postoupil do 2. kola. V Heřmánkách skončil na druhém místě Tomáš Kocourek, Petr Vrána tam získal pouze 6,45 procenta. Celkově v přerovském obvodu Jitce Seitlové vhodilo hlas 26,8 procenta voličů, Petr Vrána získal 20,7 procenta. Pro politology není tento duel žádným překvapením – Petru Vránovi pomohla přízeň těch, kteří vhodili svůj hlas hnutí ANO v krajských volbách, Jitka Seitlová již tradičně bodovala v obcích a menších městech. Jitka Seitlová působila v Senátu už dvě volební období v devadesátých letech. Práci ale načas přerušila, protože se stala zástupkyní ombudsmana. Do Senátu byla znovu zvolena v roce 2014.

Oblastí, jíž se dlouhodobě věnuje, je životní prostředí. Mladíka v Novém Jičíně přepadl ráno cestou do školy lupič a zranil ho Přečíst článek › Petr Vrána by v případě úspěchu chtěl řešit věci, které region, ve kterém kandiduje, nejvíce trápí - kromě dopravy je to i otázka sociálně vyloučených lokalit, bezdoplatkové zóny nebo vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým. V pátek 9. října se otevřou volební místnosti v 14.00 hodin a uzavřou v 22.00 hodin. V sobotu začínají volby v 8.00 hodin a potrvají do 14.00 hodin.

